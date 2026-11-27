На Иссык-Куле задержали четверых подозреваемых в незаконной добыче рыбы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 25 ноября около 20:30 операторы Командного центра УВД области с помощью камеры ночного видеонаблюдения, установленной на экологической вышке близ села Кудургу Тюпского района, зафиксировали подозрительную активность. Несколько человек подъехали к берегу на лошадях, спустили на воду лодку и начали устанавливать запрещенные рыболовные сети.

Информацию передали в дежурную часть ОВД Тюпского района и зарегистрировали в журнале учета информации. На место происшествия выехали сотрудники туристическо-экологической милиции УВД области и следственно-оперативная группа районного ОВД.

Милиционеры задержали с поличным четверых жителей села Кудургу: К.Н., 1972 года рождения, М.Н., 1992 года рождения, К.Б., 2004 года рождения, и К.Н., 2006 года рождения.

При осмотре места происшествия изъяты надувная лодка и 69 экземпляров незаконно выловленной рыбы. Кроме того, обнаружены тайники с синтетическими сетями, которые подозреваемые прятали в специально вырытых ямах среди зарослей облепихи на побережье.

По предварительным подсчетам, сумма причиненного государству экологического ущерба составила 143 420 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР. Решением Тюпского районного суда двое подозреваемых заключены под стражу сроком на два месяца.