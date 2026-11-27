Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов 27 ноября завершила проверку подписей, собранных в поддержку кандидата на должность президента Кыргызстана Сыймыка Жапыкеева. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По ее данным, проверка проводилась в присутствии уполномоченного представителя кандидата Таалайкуль Айдаралиевой.

Сбор подписей осуществлялся посредством автоматизированной информационной системы "Сбор подписей". Достоверность сведений и подписей проверялась путем сопоставления данных, содержащихся в указанной системе.

По результатам проверки 31 140 подписей признаны действительными.

Сыймыку Жапыкееву выдана справка о результатах проверки подписных листов.