Инвестиции приходят туда, где гарантирована неприкосновенность частной собственности, законы применяются последовательно, а судебные решения можно прогнозировать. Поэтому независимый и справедливый суд является одним из ключевых условий устойчивого инвестиционного климата. Об этом заявил председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев на форуме "Инвестиционный вектор: государство и бизнес - открытый диалог" в Бишкеке.

По его словам, инвестиционный климат определяется не только экономическими показателями, налоговыми льготами и административными условиями. В первую очередь инвесторы оценивают верховенство закона, стабильность правоприменения и возможность эффективно защитить свои права в случае возникновения спора.

"При выборе страны инвестор учитывает не только налоговые льготы, но прежде всего ищет ответ на вопрос: сможет ли государство в случае возникновения спора обеспечить независимое и беспристрастное правосудие", - подчеркнул представитель Верховного суда.

Он отметил, что судебная власть должна обеспечивать защиту законных прав и интересов каждого инвестора - отечественного или иностранного, крупного или малого. При этом суд не должен занимать сторону государственного органа или компании, а обязан руководствоваться исключительно законом.

Пять принципов защиты инвесторов

В выступлении были обозначены пять основных принципов, на которых должно строиться укрепление инвестиционного климата:

правовая определённость и предсказуемое применение законов, единообразие судебной практики; независимость и беспристрастность правосудия, разрешение споров на основе Конституции и законов; равенство отечественных и иностранных инвесторов перед законом и судом; неприкосновенность частной собственности, защита имущества от незаконного вмешательства и необоснованного изъятия; эффективность судебной защиты, рассмотрение дел в разумные сроки и исполнение вступивших в законную силу судебных актов.

Верховный суд, как было отмечено на форуме, регулярно анализирует и обобщает судебную практику, выявляет спорные вопросы применения законодательства и принимает постановления пленума. Цель этой работы - устранить противоречия в правоприменении и сформировать более стабильную и предсказуемую правовую среду для предпринимателей и инвесторов.

План действий до 2030 года и обучение судей

В рамках задач, поставленных президентом Садыром Жапаровым 21 октября 2026 года по усилению защиты прав инвесторов и частной собственности, Верховный суд подготовил проект плана действий на 2026–2030 годы.

В документе предусмотрена систематизация судебной практики по инвестиционным спорам, а также специальное обучение судей рассмотрению сложных экономических дел в Высшей школе правосудия при Верховном суде.

Кроме того, планируется продолжить развитие медиации и арбитража, совершенствовать механизм исполнения судебных актов, цифровизировать судопроизводство, расширять международное судебное сотрудничество и повышать открытость судебной системы.

Отдельное внимание уделено соглашению о сотрудничестве между Верховным судом и Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики, которое подписывается в рамках форума.

Соглашение направлено на анализ системных проблем правоприменения и повышение правовой осведомлённости участников инвестиционной деятельности. Оно также предусматривает содействие альтернативным способам разрешения споров, включая медиацию и международный третейский суд.

В выступлении было отмечено, что такой подход соответствует изменениям, внесённым в апреле 2026 года в Закон "Об инвестициях", которые открывают дополнительные возможности для досудебного урегулирования споров.

40 экономических дел с участием иностранных инвесторов

По приведённым на форуме данным, в 2024–2025 годах суды первой инстанции рассмотрели 40 экономических дел с участием иностранных инвесторов. В этих процессах инвесторы выступали как истцами, так и ответчиками.

Анализ таких дел, по мнению представителя Верховного суда, позволяет выявлять системные проблемы применения законодательства и определять направления совершенствования судебной практики.

Суды переходят на новый этап цифровизации

Одним из важных направлений повышения доступности правосудия названа цифровизация. Она, как подчеркнули на форуме, должна не просто внедрять новые технологии, а сокращать временные и финансовые затраты участников процессов, повышать открытость судебной системы и снижать коррупционные риски.

В 2027 году судебная система Кыргызстана должна выйти на новый этап цифрового развития. Уже сейчас все 73 суда страны объединены в единую цифровую сеть. Залы судебных заседаний оснащены системами аудио- и видеозаписи, а также видеоконференцсвязи.

С начала 2026 года вступил в силу Цифровой кодекс Кыргызской Республики. С марта внедрена практика прямых трансляций открытых судебных заседаний на платформе YouTube.

В ближайшее время участники процессов смогут через портал судебных дел подавать исковые заявления в электронном формате и получать доступ к материалам производств.

Предусмотрена также возможность дистанционного участия в судебных заседаниях по защищённой видеосвязи. По словам представителя Верховного суда, уже проведены пилотные дистанционные заседания с участием людей, находящихся в США, Германии, России, Турции и других странах.

Такой механизм позволит инвесторам, их представителям и юристам участвовать в судебных процессах без необходимости лично приезжать в Бишкек. При этом использование цифровых инструментов будет осуществляться в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Кыргызстан предлагает развивать международную судебную защиту

Верховный суд также намерен расширять сотрудничество с судебными органами других государств. На второй конференции Верховных судов Организации тюркских государств Кыргызстан выступил с инициативой создания кассационной сети верховных судов по инвестиционным спорам.

В 2027 году республика проведёт третью конференцию председателей верховных судов государств - членов Организации тюркских государств. На ней планируется продолжить обсуждение практических механизмов судебного сотрудничества.

Кроме того, в рамках Совета председателей верховных судов государств СНГ будет продолжена работа по выработке единых подходов к защите прав предпринимателей на пространстве Содружества.

Подводя итог выступлению, представитель Верховного суда подчеркнул, что инвестиции прежде всего основаны на доверии - к государству, его институтам, законам и способности обеспечить справедливую защиту прав.

"Наша главная цель - сформировать правовую среду, в которой закон един для всех, частная собственность надёжно защищена, судебная практика предсказуема, а судебные решения исполняются своевременно", - заявил он.

По его словам, без сильных правовых институтов невозможно построить сильную экономику, а без независимого и справедливого суда - создать устойчивый инвестиционный климат.