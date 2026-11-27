Курьезный случай произошел 22 ноября в стамбульском районе Сарыер. Как сообщает Haberler со ссылкой на турецкое издание Hürriyet, охранник жилого комплекса, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметил животное, которое принял за льва.

Информация быстро распространилась среди местных жителей. Появились даже очевидцы, утверждавшие, что видели хищника собственными глазами.

К масштабной поисковой операции привлекли полицию, жандармерию, спасателей, специалистов национальных парков и подразделения спецназа. Использовались беспилотники с тепловизорами и фотоловушки. Власти ограничили доступ в Белградский лес, а местным жителям рекомендовали оставаться дома.

Однако при детальном изучении оригинальных записей выяснилось, что за льва приняли обычного кота.

Причиной заблуждения стали ракурс камеры, перспектива и низкое качество видеозаписи. Даже растения, которые на кадрах выглядели как большие кусты, оказались травой высотой всего 15-20 сантиметров.

23 ноября власти Стамбула официально сообщили, что животное на видеозаписи не является львом или представителем других видов крупных кошек.