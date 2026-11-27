В Правоохранительной академии Узбекистана прошел международный тренинг по противодействию киберпреступности с участием специалистов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Обучение состоялось при поддержке ОБСЕ.

В состав делегации Кыргызстана вошли начальник отдела компьютерно-технических и фоноскопических экспертиз Судебно-экспертной службы Азамат Кулиев и ведущий эксперт Канат Жаныбеков.

Пятидневный тренинг был посвящен компьютерной криминалистике и работе с цифровыми доказательствами. Участники изучили практические методы их выявления, изъятия и исследования, а также обменялись профессиональным опытом.

На открытии тренинга представители Правоохранительной академии, ОБСЕ и международные эксперты подчеркнули возрастающую роль цифровых доказательств в расследовании преступлений. Особое внимание было уделено взаимодействию специалистов стран Центральной Азии, поскольку преступления в цифровой среде нередко выходят за пределы национальных границ.

Мероприятие прошло в рамках цикла научно-практических и образовательных мероприятий, приуроченных к 35-летию образования органов прокуратуры Узбекистана.

Программа включает 15 мероприятий с участием более тысячи человек и зарубежных экспертов и продлится до 4 декабря.

Центральным событием станет Международный научно-практический форум Tashkent Law Enforcement Forum 2026 под девизом "На страже законности и правопорядка: современные вызовы и новые решения".