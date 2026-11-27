Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит работы по нанесению дорожной разметки на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, на остановочных площадках наносят обозначения А1, А2 и А3, предназначенные для общественного транспорта, а также знак "Т", обозначающий место остановки такси.

Работы направлены на упорядочение остановки транспортных средств, повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортных условий для пассажиров.