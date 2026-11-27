На саммите ОДКБ в Москве 11 ноября страны-участницы решили разработать соглашение о сотрудничестве в области биологической безопасности. Чтобы такие договорённости работали, необходима эффективная национальная система биологической безопасности. В Кыргызстане для неё уже создана правовая и организационная основа, однако ряд важных механизмов пока требует развития. Что уже сделано, где остаются пробелы и как их закрыть, разбирался Дмитрий Свирид, международный аналитик и эксперт по безопасности.

С чего начинали

Первым шагом стала правовая основа. В январе 2025 года принят Закон "О биологической безопасности в Кыргызской Республике". Затем стали появляться подзаконные акты: в мае 2026 года Кабинет министров утвердил порядок взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления, а также требования к физической защите потенциально опасных биологических объектов. В августе утверждены критерии мониторинга и оценки биологических рисков и перечень организаций, уполномоченных проводить такую оценку. Ещё раньше, 24 июля, Кабмин утвердил Национальный план действий по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2026–2030 годы.

Параллельно меняется эпидемиологический надзор. В информационную систему IEPID внесли электронные карты расследования по 21 инфекционному заболеванию и начали интеграцию профильных баз данных. Пересмотрены нормативные документы по надзору за туберкулёзом и менингококковой инфекцией. При поддержке проекта EpiC обучение работе с электронной системой прошли 275 специалистов из 49 районов, для медицинских учреждений и лабораторий установили 11 автоклавов.

Дополнительную поддержку лабораторной инфраструктуре оказывает проект ФАО и Глобального экологического фонда. В его рамках укреплён потенциал шести лабораторий и создан национальный информационный портал biosafety.kg.

Что показывают оценки

Однако принятые документы и новое оборудование пока не означают, что система работает на должном уровне. Об этом говорит самооценка Кыргызстана по Международным медико-санитарным правилам за 2024 год. Общий показатель составил 49%. Лабораторная система получила 70%, а эпидемиологический надзор - лишь 30%, финансирование мероприятий - 20%. Это говорит о заметном разрыве между возможностями лабораторной системы, эффективностью эпидемиологического надзора и финансированием мероприятий.

Эпидситуация показывает, почему это важно. По данным Нацстаткома, за январь–сентябрь 2026 года заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла на 7,8%, а по бруцеллёзу снизилась на 5,1%, по туберкулёзу - на 11,4%. Но общая цифра по бруцеллёзу скрывает региональные различия: по данным за январь–июль, в Иссык-Кульской области он вырос на 49,1%, в Ошской - на 19,2%, в Таласской - на 17,1%. Бруцеллёз передаётся от животных человеку, поэтому для контроля нужна согласованная работа медицинских и ветеринарных служб, лабораторий и санитарного надзора.

Именно с согласованностью и есть проблема: в мае совет по устойчивому развитию при спикере Жогорку Кенеша потребовал назначить единый орган, ответственный за биобезопасность, поскольку исполнение закона сейчас разобщено.

"Система держится на людях"

Все эти пробелы в итоге сводятся к одному: нормы и оборудование работают только тогда, когда есть специалисты, готовые их применять. На это обращает внимание врач Национального института общественного здоровья Минздрава Дамира Аширалиева. По её мнению, необходимо повышать компетенции руководителей и должностных лиц, отвечающих за биобезопасность.

"Без приверженности лиц, принимающих решения, система не может быть устойчивой. Повышение осведомленности и компетенций важно, но эту работу нельзя ограничивать тренингами или участием в совещаниях. Только высокая компетенция лиц, принимающих решения, может укрепить систему", - отмечает эксперт.

Второе направление - информирование. Аширалиева говорит о недостаточной работе с детьми в дошкольных и образовательных учреждениях. Третье - пересмотр нормативных актов с учётом риск-ориентированного подхода, то есть с учётом того, где вероятность и последствия угрозы выше всего.

Чтобы эти меры не остались на бумаге, она предлагает создать национальную экспертную группу с участием учёных и практиков, в том числе опытных специалистов старшего поколения, как в немецкой практике Senior Expert. Дополнить эту работу, по мнению врача, могли бы единая сеть наблюдения за приоритетными инфекциями, совместные научные исследования и подготовка молодых специалистов в ведущих профильных центрах.

Почему национального уровня недостаточно

Но даже сильная национальная система не решает задачу целиком, потому что биологические угрозы не ограничены границами. Поэтому, считает политолог Бакыт Бакетаев, нужны не только региональный обмен информацией, но и международные механизмы контроля биологических исследований.

"Технологии развиваются быстрее международного права. Сегодня биотехнологии соединяются с искусственным интеллектом. Он уже способен ускорять научные исследования, анализировать генетическую информацию, помогать создавать лекарства и прогнозировать эпидемические угрозы. Поэтому я не предлагаю ограничивать науку. Напротив, наука должна развиваться, но ответственность за потенциальные риски должна быть международной", - говорит эксперт.

Бакетаев предлагает создать международную экспертную платформу или ассоциацию для обмена информацией, оценки рисков и выработки общих стандартов, а в перспективе развивать её по образцу МАГАТЭ. По его мнению, ОДКБ может стать региональной площадкой, ШОС - объединить усилия на евразийском уровне, а выработанные подходы можно обсуждать в ООН. Для Кыргызстана он предлагает провести в Бишкеке международный форум по биобезопасности с участием стран Центральной Азии, Китая, России, ООН, ВОЗ, ОДКБ и ШОС.

Что из этого следует

Таким образом, позиции экспертов дополняют друг друга. Аширалиева говорит о том, что должно быть внутри страны: подготовленные специалисты, обновлённые нормы, работающий надзор. Бакетаев - о том, что нужно вокруг неё: общие правила и обмен данными. Соглашение ОДКБ даст результат только тогда, когда эти уровни будут работать вместе. Для Кыргызстана это означает прежде всего необходимость закрыть собственные пробелы в эпидемиологическом надзоре, финансировании и подготовке кадров.

Автор: Дмитрий Свирид, международный аналитик и эксперт по безопасности