В Министерстве иностранных дел Кыргызстана рассмотрели проект стратегии выстраивания отношений со странами Африканского континента на среднесрочный период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, тематическое заседание коллегии МИД под председательством министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева было посвящено деятельности новых загранучреждений Кыргызстана на Африканском континенте.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы и перспективы развития сотрудничества со странами Африки, заслушали доклады послов Кыргызстана в Эфиопии и Египте, а также подвели первые итоги деятельности кыргызского посольства в Эфиопии.

Особое внимание уделили взаимодействию посольств и торговых представительств Кыргызстана в иностранных государствах для повышения эффективности работы во внешнеэкономической сфере.

По итогам заседания коллегия определила дальнейшие задачи и приоритетные направления деятельности посольств Кыргызстана в Эфиопии и Египте. Также рассмотрены вопросы совершенствования работы в области экономической дипломатии.