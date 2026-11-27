В Кыргызстане обсудили внедрение системы маркировки бюджетных расходов на нужды детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По ее данным, 26 ноября Секретариат уполномоченного по правам ребенка, Министерство финансов и Минтруда совместно с ЮНИСЕФ провели круглый стол, посвященный данному вопросу.

Новая система направлена на повышение прозрачности государственных расходов, совершенствование механизмов распределения бюджетных средств и оценку их эффективности. На первом этапе особое внимание будет уделено расходам на поддержку детей с инвалидностью.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбек кызы рассказала о действующих мерах государственной поддержки детей с инвалидностью и семей, осуществляющих за ними уход.

В частности, были рассмотрены вопросы выплаты социальных пособий, развития реабилитационных и социальных услуг, обеспечения техническими средствами реабилитации и предоставления услуг персональных ассистентов.

Как отметили в ведомстве, предусмотрено поэтапное увеличение финансирования соответствующих мер. В 2026 году из республиканского бюджета на социальные пособия выделено 8,9 млрд сомов, на услуги персональных ассистентов - 1,9 млрд сомов.

Участники круглого стола обсудили дальнейшие шаги по внедрению системы маркировки, межведомственное взаимодействие и возможности более эффективного планирования бюджетных средств с учетом потребностей детей.

Ожидается, что внедрение новой системы позволит повысить адресность и результативность государственных расходов, а также усилить контроль за использованием выделяемых средств.