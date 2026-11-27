Депутаты Жогорку Кенеша подняли вопросы доступности Общереспубликанского тестирования (ОРТ), соответствия тестовых заданий школьной программе и передачи его проведения государству. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, сегодня, 27 ноября, депутатская группа "Эл умуту - Ата Журт" под председательством Дастанбека Джумабекова заслушала информацию Министерства просвещения и Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) о мерах по обеспечению качественной организации и проведения ОРТ.

Информацию по данному вопросу представила директор ЦООМО Чынара Батракеева.

Депутат Дастан Бекешев подчеркнул необходимость цифровизации ОРТ и обратил внимание на то, что учащиеся 10-11-х классов уделяют много времени подготовительным курсам, тогда как школьная успеваемость фактически не влияет на поступление в вузы.

Заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова сообщила, что в 2026 году школы окончили 80 819 учеников, из которых 69 467 сдали ОРТ. Директор ЦООМО уточнила, что тестирование можно пройти дважды.

Депутат Алтынбек Кылычбаев поднял вопрос обеспечения равных условий для участников тестирования. По его словам, выпускники из регионов зачастую показывают более низкие результаты из-за ограниченных возможностей для подготовки к ОРТ.

Депутат Гулай Машрапова обратила внимание на несоответствие, по ее мнению, школьной программы заданиям ОРТ, из-за чего родители вынуждены оплачивать подготовительные курсы. Она также отметила, что стоимость тестирования доступна не всем, и предложила рассмотреть возможность предоставления льгот выпускникам.

В свою очередь Надира Джусупбекова заявила, что задания ОРТ соответствуют школьной программе.

Депутат Алишер Козуев поинтересовался численностью сотрудников ЦООМО, критериями их отбора, а также наличием других организаций, способных проводить тестирование. По данным центра, в нем работают 17 сотрудников, а к составлению тестовых заданий по различным предметам привлекаются более 300 специалистов.

Депутат Таалайбек Сарыбашов поднял вопрос финансирования из республиканского бюджета в 2025-2026 годах и подчеркнул необходимость уделять особое внимание качеству образования.

Депутат Максат Алымбеков поинтересовался, в рамках каких школьных предметов у учащихся развиваются логическое, аналитическое и критическое мышление. Он также предложил рассмотреть возможность направления выпускников, которым не хватило до 10 баллов для достижения проходного порога ОРТ, на обучение по специальностям, менее востребованным среди абитуриентов, но необходимым государству.

По данным ЦООМО, количество таких выпускников составило 3 744 человека.

Депутат Улугбек Ормонов обратил внимание на несоответствие статистических показателей. По его словам, в Бишкеке школы окончили 11 тысяч выпускников, тогда как ОРТ сдали 17 тысяч человек. Он подчеркнул необходимость отражать в отчетах данные о выпускниках и участниках тестирования в разрезе городов и сельской местности.

Кроме того, парламентарий выступил за передачу проведения ОРТ из частного сектора государству и отметил, что результаты тестирования должны признаваться всеми вузами независимо от формы собственности.

Депутат Гулнара Баатырова указала на сложность и непонятность тестовых заданий на кыргызском языке, поинтересовалась порядком проведения их экспертизы, а также подняла вопрос оплаты труда учителей за подготовку учащихся к ОРТ.

Руководитель депутатской группы Дастанбек Джумабеков подчеркнул необходимость проведения профильными министерствами разъяснительной работы среди родителей и учащихся о соответствии заданий ОРТ школьной программе.

По итогам заседания депутатская группа приняла представленную информацию к сведению.