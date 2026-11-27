Компания "Альянс Алтын" передала Таласской областной больнице имени Ч. Мамбетова современное хирургическое оборудование производства ведущей американской компании Medtronic. Его общая стоимость составила 3 млн 416 тыс. сомов.

Больница получила электрохирургическую платформу Valleylab™ FT10 (1 комплект), инструменты LigaSure™ LF2019 для открытых операций (2 шт.) и инструменты LigaSure™ Maryland Jaw LF1937 для лапароскопических операций (2 шт.).

По словам врачей, оборудование позволяет рассекать ткани и одновременно запаивать кровеносные сосуды. Это помогает проводить операции быстрее и безопаснее, с минимальной кровопотерей. Пациенты легче переносят такие вмешательства, быстрее восстанавливаются и раньше выписываются из больницы. Теперь местные хирурги смогут проводить сложные и лапароскопические операции в Таласе.

Компания "Альянс Алтын" регулярно поддерживает развитие здравоохранения в Таласской области.