В Ошской области задержаны военнослужащие, подозреваемые в систематическом изготовлении и выдаче поддельных пропусков для въезда в приграничную зону. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, факты противоправной деятельности отдельных военнослужащих Пограничной службы выявлены в рамках работы по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в Вооруженных силах КР.

В результате проверочных мероприятий, проведенных совместно с Военной прокуратурой КР, 25 ноября 2026 года задержаны и водворены на гауптвахту военнослужащие Ошского пограничного отряда Ж.у.Б. и И.З.М.

Уголовное дело возбуждено по п. 4 ч. 4 ст. 209 (Мошенничество с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 379 (Подделка документов) УК КР.

По данным ГКНБ, задержанные военнослужащие систематически изготавливали и передавали гражданам поддельные пропуска для въезда в приграничную зону за денежное вознаграждение в размере от 1 до 4 тысяч сомов.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности задержанных, а также иных возможных соучастников.

ГКНБ напоминает, что для получения разрешения на въезд на приграничную территорию и в пограничную полосу физические и юридические лица должны обратиться в уполномоченный государственный орган в сфере регистрации населения с уведомлением государственного органа в сфере охраны государственной границы.