Кыргызстан подписал меморандумы о взаимопонимании с Институтом стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) и саудовской компанией Elm. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.
По ее данным, документы подписаны государственным учреждением "Центр по развитию халал-индустрии" в рамках международной выставки "Халал Экспо - 2026" и 12-го Всемирного халал-саммита в Стамбуле.
Сотрудничество направлено на цифровую интеграцию данных реестров государственного портала в сфере халал-индустрии и создание условий для экспорта отечественной халал-продукции на премиальные рынки стран Персидского залива.
Саудовская компания Elm входит в инвестиционный портфель Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и специализируется на разработке государственных сервисов, систем безопасности и цифровых решений для бизнеса.
В рамках мероприятий директор Центра по развитию халал-индустрии Алмаз Кайырбеков провел встречи с генеральным секретарем SMIIC Ихсаном Овутом, президентом Турецкого института стандартов Махмутом Сами Шахином и председателем правления Агентства по аккредитации халал при Министерстве торговли Турции Зафером Сойлу.
Стороны обсудили взаимодействие органов по аккредитации, применение и адаптацию международных стандартов OIC/SMIIC в Кыргызстане, а также подготовку аудиторов, экспертов и инспекторов для халал-индустрии.
На встрече с председателем Комитета по стандарту "Халяль" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан Аббясом Шляпошниковым обсуждались сотрудничество в сфере образовательных программ и проект соглашения о признании халал-продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
На выставке в Стамбуле представлена продукция пяти кыргызстанских производителей:
- ОсОО "Адал Азык" (торговая марка "Тойбосс") - колбасные изделия;
- ОсОО "Алайку Органикс" - национальные напитки, сары май и курут;
- ОсОО "Салих ЛТД" - колбасные изделия;
- ЗАО "Шоро" - национальные напитки, сары май, курут и питательные фруктовые батончики;
- ОсОО "Дары Тянь-Шаня" - мед и продукты пчеловодства.
Как отметили в ведомстве, участие кыргызской стороны направлено на укрепление сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества, создание условий для производства конкурентоспособной отечественной продукции и ее экспорта в соответствии с международными стандартами.
Выставка проходит с 25 по 28 ноября, Всемирный халал-саммит - с 25 по 27 ноября. На выставочной площадке представлены более 225 предприятий, организаций и государственных органов из 25 стран.