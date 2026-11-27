Кыргызстан подписал меморандумы о взаимопонимании с Институтом стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) и саудовской компанией Elm. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

По ее данным, документы подписаны государственным учреждением "Центр по развитию халал-индустрии" в рамках международной выставки "Халал Экспо - 2026" и 12-го Всемирного халал-саммита в Стамбуле.

Сотрудничество направлено на цифровую интеграцию данных реестров государственного портала в сфере халал-индустрии и создание условий для экспорта отечественной халал-продукции на премиальные рынки стран Персидского залива.

Саудовская компания Elm входит в инвестиционный портфель Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и специализируется на разработке государственных сервисов, систем безопасности и цифровых решений для бизнеса.

В рамках мероприятий директор Центра по развитию халал-индустрии Алмаз Кайырбеков провел встречи с генеральным секретарем SMIIC Ихсаном Овутом, президентом Турецкого института стандартов Махмутом Сами Шахином и председателем правления Агентства по аккредитации халал при Министерстве торговли Турции Зафером Сойлу.

Стороны обсудили взаимодействие органов по аккредитации, применение и адаптацию международных стандартов OIC/SMIIC в Кыргызстане, а также подготовку аудиторов, экспертов и инспекторов для халал-индустрии.

На встрече с председателем Комитета по стандарту "Халяль" при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан Аббясом Шляпошниковым обсуждались сотрудничество в сфере образовательных программ и проект соглашения о признании халал-продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

На выставке в Стамбуле представлена продукция пяти кыргызстанских производителей:

- ОсОО "Адал Азык" (торговая марка "Тойбосс") - колбасные изделия;

- ОсОО "Алайку Органикс" - национальные напитки, сары май и курут;

- ОсОО "Салих ЛТД" - колбасные изделия;

- ЗАО "Шоро" - национальные напитки, сары май, курут и питательные фруктовые батончики;

- ОсОО "Дары Тянь-Шаня" - мед и продукты пчеловодства.

Как отметили в ведомстве, участие кыргызской стороны направлено на укрепление сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества, создание условий для производства конкурентоспособной отечественной продукции и ее экспорта в соответствии с международными стандартами.

Выставка проходит с 25 по 28 ноября, Всемирный халал-саммит - с 25 по 27 ноября. На выставочной площадке представлены более 225 предприятий, организаций и государственных органов из 25 стран.