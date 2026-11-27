В Ат-Башинском районе Нарынской области близится к завершению строительство современного логистического комплекса для хранения семенного картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, проект финансируется ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и направлен на развитие отечественного семеноводства и обеспечение фермеров качественным посадочным материалом.

На первом этапе мощность хранения комплекса составит 1,5 тысячи тонн, в перспективе ее планируется увеличить до 3 тысяч тонн.

Высокогорное расположение Ат-Башинского района и его природно-климатические условия благоприятны для выращивания и размножения качественного семенного картофеля, свободного от вирусных заболеваний. Для сохранения качества посадочного материала комплекс оснащается современными системами климат-контроля и вентиляции.

Объект будет передан в оперативное управление сельскохозяйственному производственно-семеноводческому кооперативу "Агролид".

Как отметили в ведомстве, благодаря государственной поддержке и совместным усилиям фермеров объем выращивания отечественных элитных семян картофеля категорий "суперэлита" и "элита" увеличился с 30 тонн в 2024 году до 600 тонн, то есть в 20 раз.

В рамках проекта предусмотрено привлечение к производству семенного картофеля фермеров из 10 сельскохозяйственных кооперативов и хозяйств Нарынской области.

Более 500 фермерских хозяйств по всей республике получат возможность приобретать качественный семенной картофель по цене в два раза ниже импортных аналогов. Ожидается, что это позволит снизить расходы фермеров, повысить урожайность и укрепить экспортную конкурентоспособность отечественного картофеля.