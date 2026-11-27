ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" совместно с ОсОО "МЭЗ Альфа" реализует проект по переработке растительного масла и его выпуску под отечественным брендом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, на первом этапе мощность переработки составит 1 тысячу тонн в месяц, в перспективе предусмотрено ее увеличение до 2 тысяч тонн.

В рамках проекта создан механизм централизованных закупок нерафинированного растительного масла из России и Казахстана. Также сформирован стратегический резерв сырья.

Закупленное сырье будет перерабатываться на производственных мощностях внутри страны, проходить очистку, разливаться в бутылки и поступать на рынок под отечественным брендом.

В настоящее время на предприятии создано 25 постоянных рабочих мест.

Проект направлен на обеспечение бесперебойных поставок сырья, снижение влияния колебаний рыночных цен, развитие отечественной перерабатывающей отрасли и обеспечение населения качественным растительным маслом по доступным ценам.