В Чуйской агропромышленной зоне планируется организовать производство инкубационных яиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, проект реализуется ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" совместно с предприятием "Адал Азык", известным на рынке под торговой маркой "Тойбосс".

Проект предусматривает создание производства, специализирующегося на содержании и выращивании родительского стада племенной птицы.

Производство инкубационных яиц внутри страны позволит обеспечивать отечественные птицеводческие хозяйства цыплятами, создать собственную племенную базу и укрепить производственный потенциал отрасли.

Как отметили в ведомстве, инициатива направлена на сокращение зависимости от импорта, обеспечение стабильности внутреннего рынка и расширение возможностей отечественных производителей.