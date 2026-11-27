За 10 месяцев 2026 года Гарантийный фонд предоставил женщинам-предпринимателям 609 гарантий на общую сумму 1,13 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Гарантийный фонд".

По ее данным, предоставленные гарантии позволили женщинам-предпринимателям привлечь 4,06 млрд сомов кредитных средств.

За указанный период на женское предпринимательство пришлось 37% общего количества и 27% общей суммы гарантий, предоставленных фондом.

С начала деятельности Гарантийного фонда по состоянию на 25 ноября 2026 года женщинам-предпринимателям предоставлено 5 478 гарантий на общую сумму свыше 5,03 млрд сомов. Благодаря этому привлечено более 16,04 млрд сомов кредитных средств.

Женщины-предприниматели ведут свою деятельность во всех регионах Кыргызстана, развивая бизнес в сельском хозяйстве, промышленности, переработке сельскохозяйственной продукции, торговле, сфере услуг и других отраслях экономики.

Как отметили в фонде, расширение доступа женщин-предпринимателей к банковскому финансированию создает условия для реализации новых бизнес-инициатив, расширения действующих предприятий и повышения их конкурентоспособности.