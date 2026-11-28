Запасаться витаминами и наполняться яркими впечатлениями стоит каждую неделю - отправляясь на ярмарки выходного дня!

Четыре адреса - четыре ярмарки, которые работают каждую субботу и воскресенье во всех районах столицы:

Первомайский район: площадь имени Турдакуна Усубалиева; Ленинский район: мкр. Джал, ул. Тыналиева (пересечение с ул. Миңжылкиева); Октябрьский район: мкр. Асанбай, возле "Томми Молла"; Свердловский район: мкр. Восток-5, ул. Токтогула (пересечение с ул. Мамбетова).

Не забудьте заранее продумать список покупок. На торговых площадках можно выбрать ароматные яблоки и груши, а также запастись свежими овощами с фермерских и дачных участков.

А еще ярмарка - это место, где можно обмениваться не только покупками, но и хорошим настроением, семейными рецептами и кулинарными секретами. Поделитесь своим рецептом булочек с яблочной или грушевой начинкой или каттамы с джусаем. Ведь у каждой хозяйки даже привычные блюда получаются по-своему, с особенным вкусом.

Вместе с фермерскими ярмарками выходного дня в город вернулись и благотворительные понедельники. А значит, в нескольких социальных учреждениях снова будут ждать угощения, приготовленные участниками ярмарок: ароматный плов, борщ, дымляму и, конечно, свежие кыргызстанские яблоки и другие фрукты.

И пусть за окном дождь - это совсем не повод грустить. Испеките пирог, заварите чай из душистых трав, собранных в разных уголках Кыргызстана, и просто порадуйтесь субботе и воскресенью. Ведь жизнь складывается из множества оттенков, красок, звуков и запахов, которые порой возвращают нас в самое теплое время - детство.

Ярмарки выходного дня ждут вас!