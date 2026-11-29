27 ноября в государственном комплексе "Ынтымак-Ордо" состоялся II форум "Инвестиционный вектор: государство и бизнес - открытый диалог", в работе которого принял участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

"Наш Президент на республиканском совещании 21 октября поставил задачу ежегодно увеличивать объём прямых иностранных инвестиций не менее чем на 20 %. Особое значение имеет тот факт, что сегодня к участию во встрече с вами приглашен председатель Верховного суда. Для инвестора важны безопасность капитала, неприкосновенность частной собственности, исполнение договорных обязательств и справедливая судебная защита. Независимо от того, в какой государственный орган обращается инвестор, он должен везде встречать единый подход, профессионализм и оперативное решение возникающих вопросов", - сказал глава кабмина.

Форум, организованный Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Торгово-промышленной палатой, объединил представителей государственных органов, судебной и правоохранительной систем, бизнес-ассоциаций, дипломатических миссий, отечественных и зарубежных инвесторов. В программе были презентация о системных вопросах инвестиционного климата, выступления руководителей государственных органов и открытый диалог бизнеса с представителями власти. Предприниматели поднимали вопросы земельных отношений, налогообложения, договорных обязательств, банковского и льготного финансирования, а также препятствий при реализации инвестиционных проектов. Программа также предусматривала подписание соглашения о сотрудничестве между НАИ и Верховным судом.

Исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков выступил от имени бизнес-сообщества и обозначил три направления, имеющие принципиальное значение для инвестиционного климата и долгосрочного развития частного сектора.

Предсказуемые решения и открытые процедуры. Глава МДС Аскар Сыдыков предложил обеспечить заблаговременное обсуждение с предпринимателями проектов нормативных актов и иных решений, существенно влияющих на бизнес, полноценное проведение анализа регулятивного воздействия и увеличить срок общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов с 15 до 30 календарных дней. При выборе инвестора и предоставлении земли или иных ограниченных государственных ресурсов необходимы прозрачные конкурсные процедуры и равный доступ заинтересованных участников. Это повышает качество решений и помогает привлекать компании с сильной экспертизой и международным опытом.

Роль государства и пространство для частного сектора. МДС считает необходимым оценить масштабы участия государства в экономике, эффективность хозяйствующих субъектов с государственным участием и влияние предоставляемых им преимуществ на конкуренцию и частные инвестиции. По предварительным оценкам в аналитических материалах Азиатского банка развития, совокупные активы хозяйствующих субъектов с государственным участием эквивалентны 50,5% ВВП. Такая оценка, наряду с масштабом государственных расходов, структурой господдержки и условиями доступа бизнеса к финансированию, требует системного анализа и решений, расширяющих возможности для роста частного сектора, который является залогом экономического развития страны.

Защита собственности и верховенство права. Аскар Сыдыков подчеркнул, что права и законные интересы бизнеса должны быть надёжно защищены как при взаимодействии с исполнительными органами, так и в судебной системе – с соблюдением принципа независимости правосудия. Он также предложил оценивать не только ущерб, причинённый государству, но и последствия для бизнеса и экономики неправомерных действий государственных органов, а результаты такого анализа использовать для предотвращения подобных ситуаций и укрепления доверия инвесторов.

Уверенность в защите собственности и исполнении обязательств государства напрямую влияет на готовность компаний вкладывать в долгосрочные, производственные, высокотехнологичные и инновационные проекты, создавать рабочие места и реинвестировать прибыль в Кыргызстан.

Итоги форума. По итогам открытого диалога председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил подготовить детальный план мероприятий по решению поднятых предпринимателями вопросов, определить ответственные государственные органы и сроки исполнения. Среди других обозначенных поручений - определить в государственных и местных органах руководителей, отвечающих за привлечение инвестиций, ускорить подготовку инвестиционной стратегии на 2027–2030 годы, усилить сопровождение инвесторов и содействие реинвестированию, а также обеспечить своевременное и полное исполнение государством обязательств по инвестиционным соглашениям.

МДС рассчитывает на последовательную проработку предложений бизнеса и их отражение в дальнейших решениях государственных органов. Открытый диалог должен приводить к конкретным мерам, укрепляющим доверие, правовую определённость и условия для устойчивого роста частного сектора.