27 ноября в столице Кыргызстана отметили первую годовщину Евразийского центра русского языка, культуры и инклюзии. За это время обучение здесь прошли более 4500 детей, а в образовательных проектах центра приняли участие 10 школ города.

Праздник "Евразия. Пространство возможностей" провели воспитанники центра. Они стали ведущими, выступили с музыкальными и творческими номерами и показали театральную постановку. После выступлений гостям устроили экскурсию и рассказали, где и как проходят занятия.

Центр в Бишкеке открылся 23 ноября 2025 года по инициативе АНО "Евразия" и под эгидой Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Он помогает изучать русский язык и укрепляет связи между Кыргызстаном и Россией в сферах образования и культуры. Все занятия и мероприятия бесплатны.

В центре 15 образовательных направлений: от робототехники, шахмат и рисования до ораторского искусства, создания медиаконтента и театральной студии. Также открыты курсы русского языка для иностранцев и носителей кыргызского.

Первый учебный год в цифрах:

37 000 - общий охват программ и мероприятий центра 243 участника летней академии навыков Более 1000 детей в образовательных лагерях на побережье Чёрного моря 15 тематических мероприятий ежемесячно

Центр также поддерживает профессиональные, творческие и молодёжные объединения. Среди них - Школа креативных инициатив, Ассоциация Лидеров Евразии и Молодёжная ассоциация кинематографистов Евразии. Кроме того, здесь развиваются женское и шахматное сообщества, реализуются программы для старшего поколения. Особое внимание уделяется работе с учителями: на базе центра действует профессиональное педагогическое сообщество. Его участники регулярно встречаются, чтобы обмениваться опытом, осваивать современные методики преподавания и совместно разрабатывать новые образовательные инициативы.

Праздник в честь годовщины центра посетили советник-посланник посольства России в Кыргызстане Екатерина Чистова, руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев, депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова, депутат Бишкекского городского кенеша и директор школы № 20 имени Г. Алиева Каныкей Алымкулова, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов и директор Музея истории блокады Ленинграда имени А. Кутановой Насиба Устинова.

Первый год работы показал востребованность Евразийского центра и его потенциал как площадки, где образование связано с практикой, культура - с живым участием, а развитие детей и молодёжи - с поддержкой наставников и профессиональных сообществ. За каждым показателем стоят люди, их труд, приобретённые знания и новые возможности. Центр продолжает развиваться как пространство, в котором язык, культура и образование помогают выстраивать диалог и объединяют людей. В числе дальнейших задач - развитие действующих направлений, укрепление партнёрства и расширение присутствия в регионах Кыргызстана.

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий для сохранения традиционных ценностей, исторической памяти и единого культурного кода народов континента. Программы организации охватывают образование, медицину, культуру, волонтёрство и благотворительность. Флагманские проекты направлены на укрепление роли русского языка как средства межкультурного диалога. "Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодёжи, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, учёных и других экспертов, а также проводит экологические и гуманитарные миссии. За полтора года инициативы организации поддержали более 300 тысяч человек из 81 страны мира.