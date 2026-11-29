Талас объявлен культурной столицей тюркского мира 2028 года. Соответствующее решение принято на 43-м заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Андижане (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Кыргызстан на заседании представил заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминов.

Кыргызская делегация выступила с инициативами об объявлении Таласа культурной столицей тюркского мира в 2028 году и праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося писателя Чынгыза Айтматова в масштабах всего тюркского мира.

Постоянный совет поддержал оба предложения кыргызской стороны. Таким образом, 2028 год также объявлен Годом памяти Чынгыза Айтматова в тюркском мире.

Кроме того, по инициативе узбекской стороны 2027 год объявлен Годом памяти Чулпана в связи со 130-летием со дня рождения поэта, писателя и переводчика Абдулхамида Сулеймана угли Чулпана.

В ходе заседания участники утвердили годовой отчет о деятельности организации, финансовые и аудиторские отчеты, бюджет и программу мероприятий на 2027 год, а также рассмотрели вопросы развития сотрудничества с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО.

По итогам заседания главы делегаций подписали итоговую декларацию. Следующее заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ состоится в четвертом квартале 2027 года в Турции.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония закрытия годовой программы Андижана в статусе культурной столицы тюркского мира.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выразил благодарность руководству Узбекистана и жителям города.

"Андижан с его богатой историей и самобытной культурой навсегда останется культурной столицей в сердце тюркского мира", - подчеркнул он.

Кульминацией церемонии стала передача символа культурной столицы тюркского мира турецкому городу Кайсери, который примет этот статус в 2027 году.