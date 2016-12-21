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В Индии президенты двух стран подписали ряд двусторонних документов

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В рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Индию состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами. Об этом сообщили в отделе информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление глав делегаций;

2. Меморандум между правительством КР и правительством Индии о сотрудничестве в области туризма;

3. Меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики между Государственным агентством по делам молодежи, спорта и физической культуры при правительстве КР и Министерством молодежи и спорта Индии;

4. Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индия;

5. Меморандум о взаимопонимании между Кыргызским военным лицеем имени "Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова" и Национальным кадетским корпусом Республики Индия;

6. Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией МИД КР и Институтом внешних связей МИД Индии;

7. Меморандум о взаимопонимании между КТРК и "Прасар Бхарати" о сотрудничестве в области телерадиовещания и обмена аудиовизуальной продукцией.

URL: http://www.vb.kg/352501
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Индия, соглашение
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Комментарии
izat nuraliev
21.12.2016, 11:15
Карма: +2
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Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 15

Индия мошьная страна! С ними нужно дружить и завязать более тесное сотрудничество в экономическом плане!

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