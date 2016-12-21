Исследование: Кыргызстан стал успешнее в глазах россиян

Президент Алмазбек Атамбаев оказался на шестом месте в рейтинге доверия россиян президентам стран СНГ. Такие данные приведены по результатам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.

ВЦИОМ опубликовал данные социологического опроса россиян об успешности лидеров постсоветских стран, с которыми, по их мнению, Россия могла бы успешно сотрудничать.

Телефонный опрос проводился среди 1 600 респондентов. Вопросы касались оценки успешности стран СНГ, доверия их лидерам и положения русскоязычного населения в этих странах.

Опрос показал, что самыми успешными странами-партнерами россияне считают Казахстан (51%) и Беларусь (68%). Успешным партнером Кыргызстан назвали 8% опрошенных россиян (6-е место).

В рейтинге защиты прав русскоязычного населения республику поддержали 5% опрошенных (8-е место). Отметим, что это самый высокий результат Кыргызстана по этому критерию за 7 лет. Ранее республику поддерживали от 1 до 3% опрошенных.

В рейтинге доверия лидерам стран с большим отрывом лидируют Александр Лукашенко (65%) и Нурсултан Назарбаев (54%).

За ними следуют:

Ильхам Алиев (Азербайджан) – 11% Серж Саргсян (Армения) – 8% Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) – 6% Алмазбек Атамбаев (Кыргызстан) - 5% Игорь Додон (Молдова) – 5% Гурбангулы Бердымухаммедов (Туркменистан) - 4% Эмомали Рахмон (Таджикистан) – 4% Георгий Маргвелашвили (Грузия) – 3% Петр Порошенко (Украина) – 2%.

Отметим, ВЦИОМ проводит данное исследование с 2010 года. В предыдущих опросах республику поддерживали в среднем от 1 до 5% респондентов.