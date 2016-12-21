Исследование: Кыргызстан стал успешнее в глазах россиян

ну место то 6 ое а вот он даже 6 процентов не набрал, думаю о нас не так часто обсуждают в российских каналах
Президент Алмазбек Атамбаев оказался на шестом месте в рейтинге доверия россиян президентам стран СНГ. Такие данные приведены по результатам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
ВЦИОМ опубликовал данные социологического опроса россиян об успешности лидеров постсоветских стран, с которыми, по их мнению, Россия могла бы успешно сотрудничать.
Телефонный опрос проводился среди 1 600 респондентов. Вопросы касались оценки успешности стран СНГ, доверия их лидерам и положения русскоязычного населения в этих странах.
Опрос показал, что самыми успешными странами-партнерами россияне считают Казахстан (51%) и Беларусь (68%). Успешным партнером Кыргызстан назвали 8% опрошенных россиян (6-е место).
В рейтинге защиты прав русскоязычного населения республику поддержали 5% опрошенных (8-е место). Отметим, что это самый высокий результат Кыргызстана по этому критерию за 7 лет. Ранее республику поддерживали от 1 до 3% опрошенных.
В рейтинге доверия лидерам стран с большим отрывом лидируют Александр Лукашенко (65%) и Нурсултан Назарбаев (54%).
За ними следуют:
Отметим, ВЦИОМ проводит данное исследование с 2010 года. В предыдущих опросах республику поддерживали в среднем от 1 до 5% респондентов.