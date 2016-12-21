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Исследование: Кыргызстан стал успешнее в глазах россиян

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Айдана Абдуваитова

Президент Алмазбек Атамбаев оказался на шестом месте в рейтинге доверия россиян президентам стран СНГ. Такие данные приведены по результатам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.

ВЦИОМ опубликовал данные социологического опроса россиян об успешности лидеров постсоветских стран, с которыми, по их мнению, Россия могла бы успешно сотрудничать.

Телефонный опрос проводился среди 1 600 респондентов. Вопросы касались оценки успешности стран СНГ, доверия их лидерам и положения русскоязычного населения в этих странах.

Опрос показал, что самыми успешными странами-партнерами россияне считают Казахстан (51%) и Беларусь (68%). Успешным партнером Кыргызстан назвали 8% опрошенных россиян (6-е место).

В рейтинге защиты прав русскоязычного населения республику поддержали 5% опрошенных (8-е место). Отметим, что это самый высокий результат Кыргызстана по этому критерию за 7 лет. Ранее республику поддерживали от 1 до 3% опрошенных.

В рейтинге доверия лидерам стран с большим отрывом лидируют Александр Лукашенко (65%) и Нурсултан Назарбаев (54%).

За ними следуют:

  1. Ильхам Алиев (Азербайджан) – 11%
  2. Серж Саргсян (Армения) – 8%
  3. Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) – 6%
  4. Алмазбек Атамбаев (Кыргызстан) - 5%
  5. Игорь Додон (Молдова) – 5%
  6. Гурбангулы Бердымухаммедов (Туркменистан) - 4%
  7. Эмомали Рахмон (Таджикистан) – 4%
  8. Георгий Маргвелашвили (Грузия) – 3%
  9. Петр Порошенко (Украина) – 2%.

Отметим, ВЦИОМ проводит данное исследование с 2010 года. В предыдущих опросах республику поддерживали в среднем от 1 до 5% респондентов.

URL: http://www.vb.kg/352506
Теги:
Алмазбек Атамбаев, рейтинг
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Комментарии
Гражданин
21.12.2016, 14:45

ну место то 6 ое а вот он даже 6 процентов не набрал, думаю о нас не так часто обсуждают в российских каналах

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