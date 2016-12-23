Президент Ирана: Открыты новые горизонты развития отношений с Кыргызстаном

Президенты Кыргызстана и Ирана обменялись приветствиями в ходе встречи в узком формате.

"Я рад приветствовать вас на нашей земле. И также рад возможности обсудить с вами двусторонние вопросы, вопросы региональной безопасности и экономического развития", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Хасан Роухани в свою очередь отметил, что рад официальному визиту в Кыргызстан.

"Я рад, что сегодня мы являемся гостями кыргызского народа. Мы всегда считали кыргызский народ дружественным, с которым у нас единая, одинаковая цивилизация. Ваш официальный визит в Иран в прошлом году открыл новые горизонты развития наших отношений", - заявил глава Ирана, подчеркнув, что его визит внесет вклад в развитие двусторонних отношений между странами.

Далее встреча продолжится в расширенном формате.