СМИ: главарь ИГИЛ и 400 террористов проникли в Европу

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Крупная группа боевиков ИГИЛ во главе с известным командиром проникла из Сирии в Европу под видом беженцев. Об этом сообщает НТВ.

Всего на территорию Европы проникли до 400 боевиков запрещенной группировки. Возглавляет их албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, один из высокопоставленных командиров ИГИЛ. Также он известен как Абу Абдулла аль-Косова.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах, террористы готовятся нанести "удар в сердце Старого Света". Среди возможных целей боевиков называются государственные учреждения в Косове и сербские православные церкви.

27-летний уроженец Македонии Мухаджери появился в Сирии в 2012 году. Несколько раз он снимался в пропагандистских видео террористов. В частности, он призывал албанцев присоединяться к "Исламскому государству". Также в Сети появлялись снимки с Мухаджери, отрезающим голову пленному, и видео того, как террорист убивает человека выстрелом из гранатомета.

URL: http://www.vb.kg/353042
Теги:
Европа, ИГИЛ
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