В Стамбуле задержаны кыргызстанцы, подозреваемые в причастности к теракту

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Алексей Тимаев

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе в Стамбуле, сообщает турецкое агентство Dogan.

Задержанные также подозреваются в связях с террористической группировкой "Исламское государство". По данным агентства, среди задержанных есть 20 детей, преимущественно из Дагестана, Восточного Казахстана и Кыргызстана.

Как сообщает агентство Anadolu, полицейские изъяли более 40 иностранных паспортов и 15 документов, удостоверяющих личность, выданных иностранным гражданам в Турции. Все документы оказались фальшивыми.

В ходе обысков были обнаружены приборы ночного видения, снайперский прицел и другое военное снаряжение.

Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. В их числе были и члены трех семей, которые, по данным правоохранительных органов, проживали в одном доме в Конье с подозреваемым в совершении теракта.

Ранее также сообщалось, что стрелок по национальности уйгур. Личность террориста пока не раскрывается, его семья была взята под стражу.

URL: http://www.vb.kg/353066
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