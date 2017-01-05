2017-й - Год нравственности, воспитания и культуры

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Алексей Тимаев

Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 января, подписал Указ "Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры".

Текст Указа:

"Мировые тенденции развития и современные технологии открывают перед Кыргызской Республикой большие возможности и перспективы, но наряду с позитивными изменениями порождают также новые вызовы. Достижение целей стратегического развития страны в этих условиях во многом зависит от способности государства и общества сконцентрировать усилия непосредственно на человеке, его нравственности и духовности.

Проведение в 2016 году Года истории и культуры получило широкую общественную поддержку и показало важность сохранения исторического и культурного наследия, наличие в этих сферах огромного потенциала, который создает основу для формирования современного кыргызстанского общества.

Возрос интерес граждан Кыргызстана к истории своей страны и народа. Новый импульс получили развитие культуры и процессы возрождения духовности. Пришло понимание важности сохранения и развития древней и самобытной культуры Кыргызстана, осознание себя древним народом, которым еще в средние века был образован Великий Каганат.

В 2016 году в Кыргызстане на высоком государственном и международном уровне прошли мероприятия, посвященные 100-летию национально-освободительного восстания 1916 года. Был исполнен в течение века лежавший тяжелым грузом на сердце народа священный долг перед памятью погибших за его свободу.

Всемирные игры кочевников получили широкое признание и открыли миру новый Кыргызстан, страну, уважающую свою культуру и традиции и в то же время устремленную в будущее. Кыргызстан получил возможность стать культурно-духовным центром кочевой цивилизации.

2016 год был отмечен также достижениями молодых кыргызстанцев на международных творческих конкурсах и фестивалях. Зарождаются ростки новых явлений в культуре, синтезирующие современный взгляд и технологии с культурным наследием.

Главное богатство нашей страны – это ее граждане. И на нынешнем этапе особое значение приобретают вопросы формирования всесторонне развитой личности, сочетающей в себе испытанные веками духовно-нравственные ценности народа Кыргызстана и современное мировоззрение.

Особые усилия должны быть направлены на детей и молодежь. Кыргызстанцы в возрасте моложе 25 лет составляют более половины населения страны. Это ключевой ресурс Кыргызской Республики, основа ее будущего благополучия.

И чтобы Кыргызстан успешно развивался, граждане страны, представители молодого поколения должны иметь высокую внутреннюю культуру, быть хорошо образованными, воспитанными в духе толерантности и терпимости к иным мнениям и взглядам и, конечно же, знать историю и культуру родного народа.

Поэтому важнейшей задачей государства на современном этапе является формирование современной образовательной, культурной и информационной политики государства, системы воспитания с опорой на собственные историю и культуру.

В целях реализации задач стратегического развития Кыргызской Республики, концентрации усилий государства и общества непосредственно на человеке, его духовности, нравственности и уровне культуры, а также принимая во внимание обращения общественности, постановляется:

1. Объявить 2017 год в Кыргызской Республике Годом нравственности, воспитания и культуры.

2. Рекомендовать правительству Кыргызской Республики:

1) образовать организационный комитет по проведению Года нравственности, воспитания и культуры с участием представителей гражданского общества;

2) в течение месяца разработать план мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры, в котором в качестве главных приоритетов предусмотреть:

- координацию усилий государственных органов и общества по формированию гражданина, сочетающего в себе духовно-нравственные ценности народа Кыргызстана и современное мировоззрение;

- создание эффективной системы выявления и поддержки талантов и способностей у каждого ребенка, формирование современной образовательной, молодежной, демографической, культурной и религиозной политики;

- популяризацию позитивных примеров поведенческой и правовой культуры, взаимоуважения, взаимопомощи и гражданской солидарности;

3) во взаимодействии со средствами массовой информации обеспечить эффективную информационную работу по популяризации идей и освещению мероприятий Года нравственности, воспитания и культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя аппарата президента Кыргызской Республики.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент

Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев".

URL: http://www.vb.kg/353097
Теги:
Алмазбек Атамбаев, культура
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Комментарии
Марат Гизатулин
05.01.2017, 16:03
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считаю это правильным. и чтоб долго не расписывать

просто скопирую чей-то комментарий с другого ресурса. там спрашивают: 


Да ведь прошлый год был годом культуры, а зачем ещё?

а ему ответили, я и сам так думаю, поэтому поддерживаю:


здесь культура в несколько ином ее понимании, как мне видится. ключевое здесь: нравственность и воспитание. деятели культуры могут сколько угодно снимать хорошие фильмы, продвигать наше историческое наследие, но все это будет бессмыссленно, если у жителей страны не будет элементарной этики поведения. вот ей и надо уделять внимание, думаю на подобные мероприятия и программы и будут направлены усилия в этом году.

+1
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Жалоба модератору
Хан
05.01.2017, 16:33

Блажен кто верует! У нас сто лет нужно обьяснять,что такое культура и то,при условии,что в Кыргызстане,как в советские времена,половина населения будет не кыргызами!

0
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Жалоба модератору
мэн
05.01.2017, 21:25

нраственность касаеться легкомысленных девушек ...которые быстро портяться

0
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Жалоба модератору
Нурлан
06.01.2017, 11:19

Накидали все в кучу ! Явное непонимание семантики использованных слов.Культура включает в себя и нравственность и воспитание.Но для кыргызстанцев которые с каждым годом все хуже понимают русский язык сойдет и так.

Для полного апофиоза предлягаю добавить "и хороших манер".)))

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Жалоба модератору
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