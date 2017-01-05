Жунусов: Среди задержанных в Измире 40 подозреваемых нет граждан КР

Среди 40 задержанных в качестве подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле нет граждан Кыргызстана. Турецкие СМИ в очередной раз дали недостоверную информацию. Об этом в интервью "ВБ" сообщил посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов.

Напомним, СМИ сообщили, что в Измире полиция задержала 40 человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство". По данным агентства Dogan, среди задержанных есть и выходцы из Дагестана, Восточного Казахстана и Кыргызстана, а все имевшиеся при них паспорта оказались фальшивыми.

По словам Жунусова, официальные органы опровергли эту информацию. Среди задержанных нет ни граждан, ни детей из Кыргызстана и ни фальшивых кыргызских паспортов.

"О том, что среди них есть граждане Кыргызстана, я узнал только в СМИ, мы сразу отправили официальный запрос, и буквально недавно отдел по борьбе в терроризмом в Измире дал официальный ответ, что ни одного гражданина Кыргызстана среди задержанных подозреваемых нет. Не подтвердилась также информация, что у кого-то из них при себе были кыргызские паспорта. То есть и эта информация оказалась недостоверной. Хочу отметить, что и два дня назад в СМИ была такая же информация о Машрапове. Премьер-министр уже тогда высказывал замечания местным СМИ, что они указывают некоторые страны без подтверждений. Вообще мы реагируем на все сообщения, которые касаются граждан Кыргызстана, и в этот раз обратились в турецкий МИД. Там так же подтверждают, что никакой информации о кыргызстанцах по этому делу нет", - рассказал он.

Посол отметил, что при разбирательстве СМИ скрыли свои источники, а министерство иностранных дел просило кыргызскую сторону не обращать внимания на подобные публикации.

"Мы уже предупредили некоторые сайты, чтобы они не распространяли такую информацию, направили письма, но одни ссылаются на вторых, вторые на других и так далее. Когда вся эта история закончится, мы начнем разбираться. В МИДе Турции нас просили не реагировать на все подобные сообщения без официальных подтверждений", - отметил он.

Сейчас посольство готово оказать полное содействие в восстановлении справедливости в отношении Яхьи Машрапова, которого местные СМИ называли подозреваемым в совершении теракта в Стамбуле 31 декабря.

"Да, мы будем оказывать содействие Машрапову. Когда вся эта ситуация урегулируется, мы будем разбираться на соответствующем уровне с этими изданиями, чтобы они извинились перед Машраповым и перед всем кыргызским народом, и можно даже подать в суд. Но посольство не может участвовать в этом, я говорил уже с юристами по этому поводу. Поэтому мы можем просто оказать содействие Машрапову. Из открытых источников мы узнали, что он написал заявление, но оно к нам еще не поступило, оно должно поступить через МИД. Если по каким-то причинам он не может участвовать в суде, то адвокат может по доверенности участвовать. Мы можем найти ему адвоката", - заверил посол.

Посол добавил, что кыргызстанцам в Турции не стоит поддаваться панике из-за усилившихся проверок иностранцев.

"Будет несколько неверно говорить, что проверяют только кыргызских мигрантов. Сейчас проверяют всех других иностранцев и даже самих турков. В свою очередь мы через свои каналы обращаемся к соотечественникам, призываем их соблюдать осторожность, не участвовать в массовых демонстрациях и носить все документы при себе. Сейчас время такое и мы должны к этому относиться адекватно. Такие предупреждения мы распространяли при всех инцидентах в Турции. Мы молимся, чтобы среди них не оказалось кыргызов", - отметил он.

Жунусов отметил, что в последнее время участились случаи, когда молодые люди приезжают на заработки в Турцию, используя знакомства в интернете. Он считает, что это сомнительный способ заработка, который может привести к трудовому рабству.

"Я прошу молодых людей не верить сообщениям в интернете о трудоустройстве в Турции. Если они не владеют турецким языком, у них нет конкретной специальности, то им не стоит сюда ехать. Они будут мучиться. Некоторые приезжают сюда через знакомых, которые обещают их устроить на работу. Они могут попасть в трудовое рабство или другие переделки. Скольких людей мы вытащили и помогли им вернуться в Кыргызстан. Среди них были даже бизнесмены, которые оставались тут без денег, их обворовывали. Нужно договариваться только через бюро по трудоустройству", - призвал посол.