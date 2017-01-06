Кыргызстанца пытали в Таджикистане, требуя выкуп

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Гражданин Кыргызстана Акжол Калбаев подвергся пыткам в Таджикистане. Эту информацию Азаттыку подтвердили в посольстве КР в Таджикистане.

Согласно информации, бывший деловой партнер, владелец фирмы "Таджирон" Набижон Набиев пригласил Калбаева в город Худжанд. Калбаев, ни о чем не подозревая, отправился в Таджикистан, где по приезде его связали, избивали и пытали, требуя от родных выкуп в размере 23 тысяч долларов.

Родственники Калбаева обратились в кыргызское посольство в Душанбе. После вмешательства правоохранительных органов Таджикистана находящийся в плену Калбаев 30 декабря 2016 года был освобожден и доставлен в Ош. Сейчас он находится в больнице.

Сообщается, что Набижон Набиев и его сын, которые пытали и удерживали кыргызстанца, задержаны. По этому факту возбуждено уголовное дело.

URL: http://www.vb.kg/353138
Теги:
пытки, Таджикистан
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Комментарии
граждананин
06.01.2017, 10:43

а почему такая конкретная сумма? может задолжал?

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Миротворец
06.01.2017, 11:25

жаль конечно что нашего гражданина так и граждан таджикистана, но мало тут информации, тем более они друг-друга знали, скорее всего наш бизнессмен должен эти 23 000 долларов или меньше а может и больше, люди не дураки, особенно бизнесмены, просто так не делают.

полагаю, оба бизнесмена найдут общий язык и заново наладят свои бизнес отношения. но те кто избили и пытали конечно тоже должны ответить за содеянное.

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таджики гоу хом
06.01.2017, 11:43

все таджики, отправляйтесь к себе в аул, надоели!

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