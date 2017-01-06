Кыргызстанца пытали в Таджикистане, требуя выкуп

Гражданин Кыргызстана Акжол Калбаев подвергся пыткам в Таджикистане. Эту информацию Азаттыку подтвердили в посольстве КР в Таджикистане.

Согласно информации, бывший деловой партнер, владелец фирмы "Таджирон" Набижон Набиев пригласил Калбаева в город Худжанд. Калбаев, ни о чем не подозревая, отправился в Таджикистан, где по приезде его связали, избивали и пытали, требуя от родных выкуп в размере 23 тысяч долларов.

Родственники Калбаева обратились в кыргызское посольство в Душанбе. После вмешательства правоохранительных органов Таджикистана находящийся в плену Калбаев 30 декабря 2016 года был освобожден и доставлен в Ош. Сейчас он находится в больнице.

Сообщается, что Набижон Набиев и его сын, которые пытали и удерживали кыргызстанца, задержаны. По этому факту возбуждено уголовное дело.