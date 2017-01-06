Сегодня: акт устрашения, пожар в Таласе, о погоде на выходные дни

Акт устрашения? Найдено вероятное место подрыва неизвестного устройства. В парке Ата-Тюрка, неподалеку от здания Генеральной прокуратуры обнаружено в клочья развороченное дерево. Эксперты, проводившие предварительный осмотр, полагают, что ствол был разорван в щепки в результате достаточно сильного взрыва.

Скорее всего, на этом месте и произошел хлопок, который напугал половину жителей южной части Бишкека под утро 4 января. Тогда многие горожане посчитали, что произошел теракт, о чем они и сообщили в милицию. Кстати, правоохранители поначалу заявляли, что никакого взрыва не было вообще. Теперь, когда обнаружено разорванное дерево, остается гадать - что это было? Предупреждение или акт устрашения? Почему возле Генпрокуратуры? В общем, вопросов много…

В Таласе сгорел крупный универмаг. Торговый центр "Манас" загорелся сегодня рано утром. За два часа здание полностью выгорело. Огонь уничтожил все товары - строительные материалы, бытовую технику и ковры. Точная сумма причиненного ущерба еще неизвестна.

Пожар был настолько сильным, что от жара и огня пострадали расположенные в непосредственной близости от универмага павильоны и здания. Пока предприниматели подсчитывают убытки, эксперты разбираются с причинами, которые привели к возгоранию.

Опять что-то пошло не так. Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что Казахстан запретил транзит мясо-молочной продукции из Кыргызстана в Россию. В Астане якобы сослались на некий перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю и надзору, утвержденный в Таможенном союзе еще в 2010 году. Что интересно, транзит якобы невозможен автомобильным и авиатранспортом, а вот по железной дороге - пожалуйста. Ситуация очень запутанная и неоднозначная.

Сообщалось, что с Казахстаном уже ведутся неофициальные переговоры о снятии запрета. Введенные ограничения, по версии отдельных изданий, ставят в крайне затруднительное положение 15 кыргызстанских предприятий, которые экспортируют свою продукцию в Россию.

Однако вопли на эту тему некоторых коллег оказались "дезой". К вечеру появились сведения о том, что Казахстан не вводил никаких ограничений на границе, и мясо-молочная продукция может следовать в Россию без ограничений. В том числе автотранспортом.

Токтогулка заработала на полную мощность. 23 дня длился ремонт вышедшего из строя агрегата на крупнейшей ГЭС Кыргызстана. Поломка была вызвана тем, что сгорел силовой кабель, который был проложен еще в 1974 году. К ликвидации последствий аварийной ситуации привлекались российские специалисты.

Сегодня ночью кабель 500 киловольт был введен в работу. Сейчас все четыре гидроагрегата ГЭС работают в штатном режиме. Станция выдает заданную нагрузку. В ОАО "Электрические станции" удовлетворены тем, что поломка не привела к сбоям в работе энергетической системы страны. Мощности было достаточно, аварийных отключений не было, даже при повышенных нагрузках в новогодние праздники.

Несильно потрясло Талас. Эпицентр землетрясения, зафиксированного накануне в 21.10, располагался на территории Казахстана, в 15 км к юго-востоку от села Луговое (Казахстан) и в 60 км к северо-востоку от города Талас.

По данным Института сейсмологии НАН КР, сила толчков в эпицентре составляла 3 балла. В населенных пунктах на территории Кыргызстана колебания почвы практически не ощущались. Разрушений и пострадавших нет.

Мороз и солнце. Кыргызгидромет выпустил прогноз погоды на три дня. На территории республики в выходные осадков не ожидается. Будет солнечно, но в то же время достаточно морозно. В Кыргызстане господствует фронт холодного воздуха.

Повсеместно ожидаются ночные заморозки от -5 до -10 градусов. Днем лишь в долинах южных областей температура воздуха может достигнуть положительных значений, она будет колебаться в пределах от -1 до +4. В высокогорных районах по-прежнему холодно, по ночам до -20, днем до -10 градусов.

В столице в выходные - морозные ночи от -6 до -8, днем 7 и 8 января в Бишкеке около ноля.