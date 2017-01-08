Мир не без добрых людей. На лечение Жибек собирали от 20 сомов до 5 млн

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Кыргызстанцы активно откликнулись на призыв о помощи для лечения 21-летней Жибек Нукеевой и сейчас ее семья собрала уже большую часть средств. Об этом "ВБ" рассказала ее сестра Медина Нукеева.

Отметим, ранее Жибек участвовала в международных конкурсах красоты. В 2013 году она завоевывала титул "Мисс Кыргызстан" и представляла страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира".

В сентябре врачи обнаружили у нее хондросаркому тазобедренной кости третьей степени.

"Раньше никаких проблем со здоровьем у сестренки не было. В последнее время она жаловалась на боли в ногах, но все думали, что это из-за беременности и нехватки кальция в организме. И лишь на седьмом месяце беременности ей поставили этот страшный диагноз. Медицина еще не может объяснить природу возникновения этой опухоли, но врачи объяснили, что на фоне беременности и гормональных изменений в организме болезнь прогрессировала. Чтобы ребенок появился на свет, Жибек пришлось делать кесарево сечение. Теперь только протонная терапия сможет ее спасти", - объяснила сестра.

Протонная терапия в Чехии стоит 80 тыс. евро. 28 декабря семья начала сбор средств в интернете, и на сегодняшний день смогла собрать уже 70 тыс. евро.

Медина отмечает, что семья не ожидала такого отклика от общественности. Деньги, предназначенные на обед, перечисляли школьники, старики отдавали часть пенсии.

"Мы благодарны всему простому населению Кыргызстана. Нам собирали деньги все, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Школьники перечисляли нам по 20 сомов. Может, это был его обед или родители дали на карманные расходы. Еще один дедушка, который как только получил пенсию, перечислил нам 100 сомов. Он потом еще звонил и давал нам свои "бата" (пер. - благословение) и даже извинился, что, если бы его пенсия позволяла, он хотел бы и больше нам помочь. Много таких перечислений и звонков поступает. В такие моменты у меня слезы на глазах наворачивались", - добавила Медина Нукеева.

Самое крупное пожертвование – 5 миллионов сомов сделала компания "Мол булак".

"Когда нам сообщили, что компания "Мол булак" выделит нам 5 миллионов сомов, мы не поверили. Это было настоящим чудом для нас, на которое мы и не надеялись. Мы им благодарны", - добавила она.

Жибек отмечает, что акция не удалась бы, если бы не помощь нескольких людей.

"Я бы хотела выразить большую благодарность нескольким людям, которые очень сильно нас поддержали. Это Анара Камалова и ее семья. Они подсказывали нам и помогали с благотворительной акцией. Айчолпон Журтбекова, сотрудница международной юридической организации "Каликова энд Ассошиэйтс" помогала все это время и отправляла наши документы в зарубежные клиники, переводила всю информацию на английский язык. Ассоль Молдокматова помогает нам с благотворительным концертом и ужином. Врач-онколог Дамира Байзакова с самого начала была с нами. Когда сестру выписали со страшным диагнозом, мы были растеряны и не знали, что делать. Она же нам все объясняла, советовала и уделяла очень много личного времени. У нее большие связи в профессиональных кругах и она использовала их, что бы помочь нам. Порекомендовала, чтобы перед прохождением протонной терапии мы провели комплексное лечение химиотерапией и сделали операцию. Это было необходимо для уменьшения размеров опухоли и сейчас мы готовимся к этой процедуре. Все эти люди абсолютно бескорыстно помогают нам и наша семья будет им всегда благодарна", - призналась Медина.

Недостающие $10 тыс. семья надеется собрать через благотворительный концерт и ужин 21 января.

Желающие могут перечислить средства на:

кошелек ЭЛСОМ на номер (+996)559182383 система переводов Mobilnik.kg на номер: (+996)559182383. кошелек QIWI на казахский номер +77013120695.

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