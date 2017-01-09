В Кыргызстане врач отказался принимать ребенка, ссылаясь на время намаза

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Аида Джумашева

Врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять и проконсультировать больного ребенка с приступом эпилепсии, сославшись на время намаза и захлопнул дверь перед слезно просящими о помощи родственниками. Об этом сегодня, 9 января, на своей страничке в Facebook сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

"Религия уже почти управляет институтом семьи в нашем государстве, и мы уже столкнулись с проблемой безответственного многобрачия и брошенных детей. Нельзя допустить, чтобы было поставлено под угрозу здоровье людей. И одними административными мерами здесь не обойтись. Прошу обратить на эту проблему Духовное управление мусульман Кыргызстана", - написала Баялинова.

В свою очередь журналист Хулькар Исамова рассказала, что этот случай произошел с ее родственниками. В разговоре с "ВБ" она отметила, что главный врач больницы, а также тот самый медработник, отказавшийся принимать ребенка, уже извинились перед родственниками.

"Врач-невролог пояснил, что до того, как мои родственники привезли ребенка, он уже принял с утра порядка 20 человек и спешил на намаз. Он попросил время для совершения молитвы. Медработник объяснил это тем, что девочка была в сознании и была активная. Главный врач больницы объяснила, что пациенты и их здоровье на первом месте, а с врачом была проведена беседа. Врачи принесли извинения моим родственникам. На данный момент инцидент исчерпан", - отметила Исамова.

Редакции не удалось дозвониться до муфтия Кыргызстана Максата ажы Токтомушева для получения комментария на эту тему. Однако пресс-секретарь Духовного управления мусульман Максат Атабаев в интервью "ВБ" заявил, что поступок врача не подлежит никакому оправданию.

"В любом случае врач должен был сначала принять ребенка, осмотреть его, а потом уже идти на намаз. Шариатом не воспрещается совершение молитвы после того, как человек закончит свою работу. В данном случае врач поступил неправильно", - подчеркнул представитель ДУМК.

URL: http://www.vb.kg/353275
Теги:
Минздрав, религия, ДУМК
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Комментарии
век
09.01.2017, 15:06

маразм крепчает или религиозный фанатизм теряет человеческое лицо

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Бакыт
09.01.2017, 15:10

Маразм крепчает.

0
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Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:00
Карма: -71
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 247
Минусов: 318
Комментариев: 252

ФИО этого врача и где он работает! А еще уволить его за такие дела! Тут религия не при чем! Если человек гов.но!

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