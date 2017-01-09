Как Салянова искажает факты в своих интервью

Аида Салянова активно стремится выстроить свою защиту в информационном пространстве, пытаясь как-то повернуть общественное мнение в нужное русло. Это, в принципе, нормально для Кыргызстана - каждый высокопоставленный чиновник, влиятельный политик применяет такую тактику, когда чувствует неминуемость ответственности за свои грешки. Все интервью Саляновой сводятся к одному: мол, я не виновата, против меня идут гонения. Ожидаемо, банально, ничего нового.

Аргументация строится по принципу "все отрицать, даже очевидное, я не я и корова не моя". В одном из последних интервью Аида Салянова, как обычно, опровергла свою виновность в незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексея Елисеева – близкого друга Максима Бакиева, попыталась представить уголовное дело против своего мужа как результат злонамеренных действий власти.

Но привлекает внимание один момент. Салянова заявляет, что была вынуждена уйти с поста генерального прокурора, потому-то на нее началось давление со стороны влиятельных лиц, а президент Атамбаев не оказал ей информационную поддержку. Но перед этим она заявляет: "Наш первый разговор (имеется в виду разговор с Атамбаевым. - Прим. авт.) был о том, что если у меня будет возможность работать по закону и только по закону, то я работаю. Если мне будут в этом мешать, то я не работаю. Такая договоренность у нас появилась в первый же день нашей совместной работы. Мы были всегда наслышаны о влиянии президентов на Генпрокуратуру. Даже не дожидаясь сигналов от президента, мы начинали расследования каких-то дел, если имелись основания".

А дальше идет странный финт - Салянова рассказывает, что на нее начали давить. "В конце 2014 года началась очень большая травля со стороны влиятельных людей. При этом наблюдалось безучастное поведение президента в части информационной работы", - говорит Салянова.

Получается, что президент Атамбаев должен был обеспечить информационным сопровождением работу генерального прокурора? Достаточно странное заявление. Сначала экс-генпрокурор говорит о том, что она в разговоре с Атамбаевым поставила условие – работать только по закону, потом утверждает, что Генпрокуратура работала независимо. И вдруг обвиняет президента в том, что он молчал, когда на нее давили информационно.

А что должен был делать Атамбаев? Выходить в СМИ и говорить, что Генпрокуратура права? Что она священная корова? То есть, даже без судебного решения, плюнув на презумпцию невиновности, стать жестко на сторону Саляновой. Удивительное мышление экс-генпрокурора, точнее отсутствие мышления. Ни президент, ни парламент, ни даже информационный фон, каким бы он ни был, не могут быть препятствием для генпрокурора, Салянова должная была руководствоваться только законом. О чем она постоянно заявляет и тут же противоречит, утверждая, что ее не поддержал президент, поэтому она покинула пост.

Своими словами о том, что президент промолчал, когда влиятельные лица бросили все силы на свою защиту от уголовного преследования, Салянова ставит под сомнение свою компетентность.

Есть еще один пункт в ее последнем интервью, когда она рассказывает об уголовных делах Наримана Тюлеева и Данияра Нарымбаева. Тут уж заносит Салянову. По ее словам, по Тюлееву она принимала решение и сама возбуждала уголовное дело, поэтому все было законно. А вот по Нарымбаеву она сомневается насчет законности. Скорее всего, Салянова исходит из того, что не она возбуждала уголовное дело. Получается, в Кыргызстане все уголовные дела, которые возбуждались без участия Саляновой, незаконны? Такой вот поворот, такое вот самомнение Саляновой, которая, ни дня не проработав в следственных органах, была назначена генпрокурором.

Наверное, осознание своей непогрешимости и стало причиной травли и уголовного преследования двух сотрудников ДПС, которые "имели наглость" преследовать автомобиль Саляновой, за рулем которого сидел ее муж.

"Тысячу раз Осмонов и Ботиков доказывали, что вовсе не пытались нападать на служебную машину генпрокурора, а просто делали свою работу. Патрулируя по улице Ахунбаева, они увидели белый джип с затонированными передними стеклами, что, как известно, запрещено. Они сделали знак, "Лексус" не остановился и продолжал движение. Милиционеры начали преследовать нарушителя, его удалось остановить только направив пистолет на колесо.

А там, оказывается, сидела генеральный прокурор республики Аида Салянова. Она использовала служебный транспорт, на котором висели совсем не прокурорские, а чужие (оперативные) номера, во время отпуска. Естественно, Ботиков и Осмонов, не обладающие экстрасенсорными способностями, не могли об этом знать.

Следователь, подчиненный генпрокурора Саляновой, обвинил патрульных во всех грехах, которые только мог "выжать" из данной ситуации. По заявлению водителя Абдыкапарова, который тут же был признан потерпевшим, было возбуждено уголовное дело по 305-й статье Уголовного кодекса "Превышение должностных полномочий с применением оружия". А это от четырех до восьми лет лишения свободы.

На самом деле настоящими потерпевшими в этой грязной истории стали милиционеры. Несколько месяцев их прессовали, заставляя извиняться за "нападение на генпрокурора", а затем уволили с работы.

Видимо, так сильно обиделась Аида Салянова на рядовых инспекторов, что ее подчиненные старались изо всех сил. Подтекст угадывался такой: "Как вы, презренные, посмели преследовать машину ее величества, да еще "Макаровым" грозить?!". Но, как выяснилось, дела в ведомстве синих мундиров разводила вовсе не пассажирка "Лексуса".

Милиционеров следователь заставлял извиняться и падать на колени перед ее "всесильным" мужем. Да еще каяться публично в газетах и по телевидению. Это было главным условием, чтобы остаться на работе. Но Осмонов и Ботиков не стали кланяться, потому как были уверены, что ничего плохого не сделали. Так бы и затрамбовали парней, но за них вступился известный адвокат Токтогул Абдыев", - говорилось в публикации, сделанной по горячим следам корреспондентами "Вечерки". Почему-то Салянова, которая пытается предстать перед обществом в обличье "борца за справедливость", даже не вспоминает об этих сотрудниках ДПС, которые стали жертвами беспредела с ее стороны.

А ведь этот эпизод достаточно ярко показывает "темные стороны" Саляновой. Можно ли после этого верить ее словам по другим темам, особенно по лицензии Елисеева или ее мужа. Это, конечно, дело суда, но надо бы напомнить некоторые детали истории с лицензией, которые просто могут опровергнуть пространные заявления Саляновой о ее невиновности.

Итак, вот некоторые странные обстоятельства. 20 февраля 2010 года по заявлению от имени Алексея Елисеева действие данной лицензии было приостановлено в связи с его назначением на государственную службу в качестве заместителя руководителя Центрального агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ). Но тут стоит обратить внимание, что Елисеев был назначен заместителем руководителя ЦАРИИ распоряжением тогдашнего президента КР от 29 октября 2009 года. Однако в нарушение статьи 10 Закона КР "Об адвокатской деятельности" он своевременно не обратился с заявлением в Министерство юстиции о приостановлении действия лицензии адвоката, тем самым грубо нарушив требования вышеуказанного закона.

В соответствии со статьей 10 Закона КР "Об адвокатской деятельности" лишение адвоката лицензии на право занятия адвокатской деятельностью может быть осуществлено в случае грубого нарушения настоящего закона и иных законодательных актов.

7 июня 2010 года в общий отдел Министерства юстиции поступило заявление Елисеева о возобновлении действия лицензии и ее выдачи, датированное 7 апреля 2010 года. К заявлению был приложен Декрет временного правительства от 7 апреля 2010 года за № 1, согласно его пункту 10 государственные органы, входящие в Институт президента Кыргызской Республики, в том числе и ЦАРИИ, упраздняются.

Однако фактически данный Декрет временного правительства Кыргызской Республики был подготовлен в ночное время - по окончании рабочего дня в Министерстве юстиции. Елисеев не мог 7 апреля 2010 года знать о существовании данного документа. Его не было по определению. Или Елисеев телепат?

После получения заявления Елисеева о возобновлении действия лицензии 18 июня 2010 года был направлен запрос в Информационно-аналитический центр МВД о наличии у него судимости.

Запрос Минюста поступил в МВД 22 июня 2010 года, на который был отправлен ответ только 9 июля 2010 года.

Однако, не дожидаясь ответа ИАЦ МВД, Салянова форсировала процесс принятия решения по данному вопросу и возобновила действие адвокатской лицензии Елисееву 28 июня 2010 года.

По состоянию на 5 мая 2010 года в МВД уже имелись сведения о розыске Елисеева по уголовному делу, расследуемому Генеральной прокуратурой Кыргызстана по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 30 и ч. 4 ст. 304 "Пособничество в злоупотреблении должностным положением лицом, занимающим ответственное положение", ч. 2 ст. 185 "Нецелевое использование государственного кредита, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и ч. 1 ст. 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" УК КР.

И еще, 20 и 28 апреля 2010 года письмами Генеральной прокуратуры и МВД Министерство юстиции было уведомлено о расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении Елисеева, и привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в розыск.

Более того, к моменту возобновления лицензии Елисееву его статус и положение в окружении семьи Бакиевых был известен всей стране.

Согласно статье 5 Закона "Об адвокатской деятельности", к занятию адвокатской деятельностью не допускаются лица, уволенные из государственных органов по компрометирующим обстоятельствам.

Но при рассмотрении заявления Елисеева, ответственными работниками Министерства юстиции для соблюдения вышеуказанной нормы закона не был дополнительно запрошен приказ об его увольнении из ЦАРИИ и основаниях его увольнения.

Согласно Распоряжению Председателя временного правительства Розы Отунбаевой от 29 апреля 2010 года № 286, Елисеев в числе других работников аппарата президента КР был освобожден от занимаемой должности на основании пункта 10 Декрета временного правительства от 7 апреля 2010 года № 1.

Также стало известно, что, согласно заключению комиссионной экспертизы, подписи адвоката Елисеева в заявлениях о приостановлении и возобновлении действия лицензии выполнены не им, а другим лицом. Следует отметить, что в интернет-ресурсах на персональной странице Елисеева размещены данные о компании Central Asia Consulting, которая была создана им в Латвийской Республике на основании лицензии адвоката, возобновленной Минюстом КР.

Может, благодаря действующей адвокатской лицензии Елисеев был снят с международного розыска по линии Интерпола как лицо, преследуемое на территории Кыргызстана за адвокатскую деятельность? Недаром же Елисеев написал о том, что его случай станет темой спецдокладчика ООН по преследованию адвокатов и правозащитников.

Марат Искаков