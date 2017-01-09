Сегодня: опять о зарплате Кулматова, сбросилась со скалы, в снежном плену

Зарплата Кулматова опять в центре внимания. По данным парламентариев, глава Российско-Кыргызского фонда развития ежемесячно получает 15 тысяч долларов. В этой связи депутат Сайдулла Нышанов поинтересовался, какую же пенсию будет получать Кубанычбек Кулматов. Вопрос возник в ходе обсуждения размеров пособий, которые государство назначает представителям старшего поколения, отправляя на заслуженный отдых.

По официальным данным, средний размер пенсий в республике составляет 5 100 сомов. Депутаты очень недовольны тем, что учителя, всю жизнь проработавшие в школе, получает около 3 тыс. в месяц, то есть менее $50. Несложные расчеты показывают, что педагог, находящийся на пенсии, может накопить 15 тысяч долларов только через 25 лет. И то при условии, что не будет тратить ни копейки на еду, лекарства и коммунальные услуги. Вот именно поэтому очень часто и вспоминают про зарплату Кулматова, и интересуются, какую он будет получать пенсию. А они у нас разные, особо выдающиеся деятели получают от 70 тыс. до 100 тысяч. Вот на такую, видимо, и рассчитывает Кулматов.

Школьница сбросилась со скалы. В Кадамджайском районе Баткенской области ученица 9-го класса покончила жизнь самоубийством. Она поднялась на гору и прыгнула с высоты 25–30 метров. Девушка погибла на месте. В том, что стало причиной суицида, пытаются разобраться представители правоохранительных органов.

Сотрудники МВД установили, что погибшая проживала с дедушкой. Ее родители и брат выехали на заработки в Россию. Криминалисты, осмотревшие тело, убеждены, что имело место именно самоубийство. По их заключению, все ссадины и ушибы девушка получила в результате падения с большой высоты, других повреждений нет. Известно, что у школьницы не было конфликтов как со сверстниками, так и с родственниками.

Террористов встретят на границе. МВД Кыргызстана возбудило 56 уголовных дел на лиц, уехавших воевать в Сирию. Между тем данные о количестве граждан республики, присоединившихся к группировке ИГИЛ, существенно разнятся. Официально говорится о 500-700 боевиков, но эксперты полагают, что их число в несколько раз больше.

Именно с разгромом террористов в Сирии, по мнению аналитиков, может быть связано обострение ситуации в Кыргызстане. Боевики, прошедшие подготовку в лагерях, сейчас разными путями возвращаются в республику. Есть опасения, что радикалы могут попытаться создать некое сообщество и организовать диверсии и террористические атаки.

Депутат предлагает выплачивать пособие новорожденным. Законопроект разработал депутат Дастан Джумабеков. Он предлагает начать поддержку семей, где появились дети, уже с 1 января 2018 года. Первый год размер выплат будет составлять 30 тысяч сомов. А к 2020 году пособия, как предполагает депутат, должны увеличиться до 50 тысяч в год.

Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно, равными долями в течение первого года жизни младенца. То есть на руки семья новорожденного будет получать около 4 тысяч сомов. Автор законопроекта настаивает на том, что поддержка должна оказываться, безусловно и безоговорочно всем гражданам Кыргызстана. "Без исключения, всем новорожденным детям. Без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои. Без разделения на бедных и богатых", - подчеркивает Жумабеков.

Также по замыслу депутата, получателями пособий должны стать усыновители, которые берут малышей на воспитание из детских домов и интернатов.

В снежном плену. Из-за обильных осадков долины Арпа и Ак-Сай в Нарынской области оказались отрезаны от внешнего мира. Заносы на дороге стали непроходимыми, движение наземного транспорта было полностью парализовано. Силами МЧС была проведена спасательная операция.

Сначала при помощи спецтехники была расчищена небольшая колея, чтобы по ней смогли пройти большегрузные машины. Транспортом терпящим бедствие в районы были доставлены продукты питания и корм для скота. Теперь МЧС занимается полной очисткой дорог.

Напомним, в результате обильного снегопада, прошедшего в конце минувшей недели в Нарынской области, в снежном плену оказались 54 семьи (200 человек) и более 30 тысяч голов яков, баранов и лошадей.

Землетрясение на Иссык-Куле. Сегодня в 9.03 станция Института сейсмологии НАН КР зафиксировала толчки в Тонском районе Иссык-Кульской области. Сила колебаний почвы в эпицентре составляла 2-2,5 балла.

Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана, в 10 км к югу от села Оттук, 18 км к юго-западу от села Шор-Булак, 30 км к юго-востоку от г. Балыкчы. Сила толчков в селе Оттук составляла 2 балла. Жертв и разрушений нет.