Борцам с экономическими преступлениями представили нового начальника

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков представил коллективу Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями председателя Замирбека Осмонова.

При этом глава кабмина обозначил основные задачи перед ним. В частности, в 2017 году ведомству необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного государству экономическими и коррупционными преступлениями, и усилить работу:

- по выявлению фактов уклонения от налогов и лжепредпринимательства;

- по возмещению средств в государственный бюджет.

Также в соответствии с постановлением правительства КР от 3 октября 2016 года № 524 в рамках борьбы с контрабандой усилить работу мобильных групп:

- по выявлению теневых схем в сфере оборота алкогольной продукции;

- по выявлению коррупционных проявлений в сфере экономики, в правоохранительных и контролирующих органах, топливно-энергетическом, агропромышленном секторах, в сфере образования, органах местного самоуправления (земельно-имущественные отношения).

Глава правительства подчеркнул, что председатель ГСБЭП будет нести персональную ответственность за экономическую безопасность республики и состояние борьбы с экономическими видами преступлений.