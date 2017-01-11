Антисоциальная политика. Сиротам установили тариф на свет, как для бизнеса

Детский дом "Мээрим Булагы" оказался на грани выживания. Сирот лишили льгот по оплате за электроэнергию и налоговых послаблений.

В декабре руководитель негосударственного детского дома в селе Ак-Булун Тонского района Гульнара Дегенбаева пришла в РЭС, чтобы заплатить за свет. Там ее огорошили новостью о том, что теперь ее организация, ставшая приютом для десятков сирот, должна платить за свет по 2,51 сома вместо 0,70. В агентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса сообщили, что постановление правительства Кыргызстана, на основании которого детский дом "Мээрим Булагы" получал электроэнергию по льготной цене, утратило силу. А новая инструкция по применению тарифов на электрическую и тепловую энергию, так уж получилось, никак не учитывает интересы сирот, воспитываемых в частном детском доме.

В итоге детскому дому, который выживает только за счет возделываемых собственными силами - сада, огорода и небольшого животноводческого хозяйства, был выписан счет за свет в размере 100 тыс. сомов. Это только за декабрь. У приюта "Мээрим Булагы", который не получает ни копейки от государства, таких денег нет. Перед Динарой Дегенбаевой встала непростая дилемма - как перераспределить скромный бюджет, оставить детей в холоде или в буквальном смысле экономить на еде? Была предпринята попытка в тех помещениях, где живут дети, переделать отопительную систему под использование твердого топлива. Но уголь сейчас дорогой и очень некачественный, обогреваться выходит еще дороже.

Столкнувшись с упорством энергетиков, которые никак не хотят идти навстречу и поддержать сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, Динара Дегенбаева надеется только на руководство страны. Исполнители на местах и руководители среднего звена не способны на принятие самостоятельных решений. Они не в состоянии проявить инициативу и поддержать даже детей, лишенных родительской заботы и государственной поддержки. На письма с просьбами о помощи приходят вычурные и черствые чиновничьи ответы. Они демонстрируют полное отсутствие понимания сложившейся ситуации, поэтому Динара Дегенбаева надеется только на президента Алмазбека Атамбаева и обращается к нему за поддержкой.

Общественный деятель и бизнесмен Игорь Ратченко на протяжении многих лет не просто следит за судьбой воспитанников "Мээрим Булагы", но и оказывает детскому дому посильную помощь. Ему непонятна позиция государственных чиновников по отношению к приюту, органы власти - это ведь не карательные органы, которые должны выжать последние соки из тех, кому и так тяжело. Почему с детей, оставшихся без родителей, и социальных сирот решили взимать плату за электроэнергию по тому же тарифу, что с бизнес-структур? Где логика в действиях управленцев?

Другой проблемой "Мээрим Булагы" стала отмена льгот по уплате налога на землю. За территорию, где находятся здание детского дома, хоздвор, игровая площадка, фискалы решили брать оплату по полной программе. Сумма получилась для приюта космическая - около 300 тыс. тысяч сомов в год. Вот такие оригинальные у нас могут быть особенности социальной политики.

Гульнара Дегенбаева намерена достучаться до самых высоких кабинетов. Если чиновники ей не помогут, детский дом просто не сможет оплачивать выставляемые ей счета как за использование электроэнергии, так и по налогу на землю. Женщина, которая воспитала и поставила на ноги более сотни сирот, говорит, что ей просто останется собрать детей, вещи и куда-нибудь уехать. Но пока Гульнара Дегенбаева старается гнать от себя плохие мысли и все еще надеется на благоразумие чиновников.

Справочно: ОО "Мээрим Булагы" было создано в 1998 году с намерением воспитывать и реабилитировать детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. С того времени дом принял и воспитал 136 детей-сирот. Тридцать выпускников окончили вузы и создали семьи, 56 являются студентами высших учебных заведений Кыргызстана и России в настоящее время. В семьях, созданных воспитанниками "Мээрим Булагы", родились 25 детей, которых называют внуками. В данное время в детском доме находятся 28 сирот.