ГНС начала кампанию по приему Единой налоговой декларации по итогам 2016 г.

Очередная декларационная кампания, которая ежегодно стартует с начала года, пройдет в два этапа. В соответствии с ним до 1 марта - юридические лица и до 1 апреля - физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

Так, до 1 марта текущего года декларацию обязаны представить отечественные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт) и недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

При этом с этого года Единую налоговую декларацию обязаны сдавать также муниципальные служащие, военнослужащие, сотрудники органов национальной безопасности, правоохранительных органов.

За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2000 сомов - для физических лиц и 5000 сомов – для юридических лиц.

В 2016 году Единую налоговую декларацию представили 386 тыс. 767 налогоплательщиков. Из подавших декларацию 37 тыс. 238 - организации, 167 тыс. 784 - индивидуальные предприниматели, 161 тыс. 745 декларантов – физические лица и 14 тыс. 219 – государственные служащие.

Более подробную информацию о декларационной кампании можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте http://www.sti.gov.kg/