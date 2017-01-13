Нурдин Абдылдаев просит ЦИК признать итоги выборов в мэры недействительными

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Айдана Абдуваитова

Проигравший кандидат в мэры Бишкека Нурдин Абдылдаев обратился в ЦИК с заявлением о признании недействительными протоколов выборов. Об этом сообщили во фракции "Онугуу-Прогресс".

По мнению Абдылдаева, выборы прошли с грубейшими нарушениями норм Закона КР "О статусе столицы", Закона КР "О местном самоуправлении", а также Регламента Бишкекского городского кенеша.

"После окончания голосования в бюллетенях, кроме отметки "за" были обнаружены дополнительные "знаки" в виде различных точек и других надписей, проставленных ручкой. Депутатам БГК не дали возможность проголосовать тайно, при котором голосование участников осуществляется анонимно и исключается контроль за волеизъявлением голосующего, и вышеуказанные "отметки" являются специальными обозначениями с целью проконтролировать волеизъявление каждого депутата", - говорится в заявлении.

Абдылдаев считает, что в день выборов члены Бишкекской территориальной комиссии (БТИК) преднамеренно и заранее пронумеровали бюллетени, также были нарушения условия тайны голосования. Кроме того, добавил Абдылдаев, члены БТИК не предоставили возможность кандидатам в мэры изложить свои программы на сессии городского кенеша, а депутатов лишили права задавать вопросы кандидатам.

"Митинг перед зданием мэрии города Бишкек, на мой взгляд, был организован сторонниками кандидата Албека Ибраимова с целью оказания прямого давления на депутатов БГК. Митингующие не просто стояли, а использовали громкоговорители и звуковые колонки прямо перед окнами зала заседания, все время выступали и озвучивали фамилию кандидата Ибраимова", - отметил Абдылдаев.

Напомним, на пост мэра баллотировались два кандидата - Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" в горкенеше.

11 января на выборах 12 депутатов горкенеша проголосовали за Абдылдаева, 29 - за Ибраимова и два депутата – против всех. Перед началом голосования депутаты спорили о необходимости повторной презентации программы кандидатов, однако БТИК запретил это, ссылаясь на то, что ранее кандидатам было предоставлено время для презентации программы для каждой фракции, а регламент БТИК запрещает дополнительные выступления в день голосования.

Во время голосования около ста человек активно скандировали лозунги в поддержку Ибраимова.

Сразу после оглашения результатов Абдылдаев поздравил Ибраимова с переизбранием, но в беседе с журналистами сообщил, что после консультации с юристами намерен обжаловать результаты выборов.

URL: http://www.vb.kg/353594
Теги:
мэрия, ЦИК, Албек Ибраимов, Онугуу – Прогресс
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