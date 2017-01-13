Мужчину, взорвавшего дерево возле Генпрокуратуры, закрыли на два месяца в СИЗО. Об этом сегодня, 13 января, "ВБ" сообщили в МВД.

Как уточняется, меру пресечения подозреваемому избрал накануне Октябрьский районный суд Бишкека.

Как сообщили редакции, подозреваемый уже несколько лет находится на учете в психиатрической клинике как психически больной.

"Мужчина окончил школу с золотой медалью. Известно, что в школьные годы он сильно увлекался химией и физикой. Задерживали его сотрудники 10-го главного управления МВД", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, 4 января в социальных сетях появилась информация о том, что рано утром жители южной части столицы слышали шум от взрыва. Позже возле здания Генпрокуратуры милиция нашла разорванное от взрыва дерево. Через несколько дней сотрудники МВД задержали мужчину, который взорвал дерево в парке Ататюрка.