В Турции задержан стамбульский стрелок

720  0
www

В Стамбуле задержан стрелок, в новогоднюю ночь атаковавший посетителей ночного клуба "Рейна". Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на сайт газеты "Хюрриет".

На входе в клуб неизвестный расстрелял полицейских и охранников, после чего проник внутрь и открыл огонь из автомата по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек, около 60 получили ранения.

Позже в турецких СМИ появилось фото паспорта кыргызского гражданина, которого подозревали в налете на клуб. Однако эта информация не подтвердилась.

Затем стало известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

Собранные на месте преступления улики указывают на то, что киллер проходил спецподготовку. Эксперты по безопасности предполагают, что террорист - профессиональный убийца высокого уровня и, вероятно, ранее уже стрелял в людей, в том числе и в зонах конфликтов. В разных городах Турции по подозрению в причастности к стамбульскому теракту арестованы 63 боевика ИГИЛ.

По данным турецкого информационного агентства "Ихляс", Машарипов был задержан в ходе спецоперации на территории одного из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт, где он скрывался в квартире у своего знакомого. Сообщается, что четырехлетний сын Машарипова на момент задержания был с ним. Уроженец Кыргызстана, прятавший его, а также три женщины из Египта, Сенегала и Сомали задержаны.

СМИ распространили фотографию задержанного, сделанную после его захвата, на которой видно, что на его лице множество синяков и кровоподтеков. В настоящее время террорист направлен в Управление безопасности, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование и допрос.

В помещении клуба в момент нападения было более 700 человек. Погибли 39, ранены - 69. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Ранее спецслужбы задержали 40 подозреваемых, среди которых как минимум 20 - иностранные боевики, связанные с так называемым "Исламским государством".

URL: http://www.vb.kg/353768
Теги:
Турция, Узбекистан, терроризм, ИГИЛ, теракт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  