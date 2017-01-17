В Турции задержан стамбульский стрелок

В Стамбуле задержан стрелок, в новогоднюю ночь атаковавший посетителей ночного клуба "Рейна". Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на сайт газеты "Хюрриет".

На входе в клуб неизвестный расстрелял полицейских и охранников, после чего проник внутрь и открыл огонь из автомата по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек, около 60 получили ранения.

Позже в турецких СМИ появилось фото паспорта кыргызского гражданина, которого подозревали в налете на клуб. Однако эта информация не подтвердилась.

Затем стало известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

Собранные на месте преступления улики указывают на то, что киллер проходил спецподготовку. Эксперты по безопасности предполагают, что террорист - профессиональный убийца высокого уровня и, вероятно, ранее уже стрелял в людей, в том числе и в зонах конфликтов. В разных городах Турции по подозрению в причастности к стамбульскому теракту арестованы 63 боевика ИГИЛ.

По данным турецкого информационного агентства "Ихляс", Машарипов был задержан в ходе спецоперации на территории одного из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт, где он скрывался в квартире у своего знакомого. Сообщается, что четырехлетний сын Машарипова на момент задержания был с ним. Уроженец Кыргызстана, прятавший его, а также три женщины из Египта, Сенегала и Сомали задержаны.

СМИ распространили фотографию задержанного, сделанную после его захвата, на которой видно, что на его лице множество синяков и кровоподтеков. В настоящее время террорист направлен в Управление безопасности, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование и допрос.

В помещении клуба в момент нападения было более 700 человек. Погибли 39, ранены - 69. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Ранее спецслужбы задержали 40 подозреваемых, среди которых как минимум 20 - иностранные боевики, связанные с так называемым "Исламским государством".