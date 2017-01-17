Арестованный стамбульский террорист признал вину

Абдулгадир Машарипов, арестованный по подозрению в совершении теракта в ночном клубе Стамбула, признал свою вину. Об этом во вторник, 17 января, заявил губернатор Стамбула Васип Шахин, передает Лента.ру со ссылкой на Hürriyet Daily News.

По словам политика, подозреваемый в совершении нападения родился в 1983 году в Узбекистане. Впоследствии он проходил подготовку в Афганистане.

Машарипова задержали в роскошной квартире в Стамбуле, где он находился вместе с сыном. Во время обыска мужчина попытался спрятаться под кровать, отмечает издание.

Теракт в ночном клубе "Рейна" произошел в новогоднюю ночь. На входе в клуб неизвестный расстрелял полицейских и охранников, после чего проник внутрь и открыл огонь из автомата по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек, около 60 получили ранения.

Позже в турецких СМИ появилось фото паспорта кыргызского гражданина, которого подозревали в налете на клуб. Однако эта информация не подтвердилась.

Затем стало известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.