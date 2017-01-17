Причастность граждан КР к теракту в Стамбуле опроверг губернатор

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Глеб Куренев

Информацию о какой-либо причастности гражданина Кыргызстана к теракту в Стамбуле опроверг губернатор Стамбула. Об этом сообщает МИД КР.

Губернатор сообщил: "Вместе с Абдулгадиром Машариповым были задержаны граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также один гражданин Ирака, подозреваемый в укрывательстве А.Машарипова. Граждане Кыргызской Республики среди задержанных не значатся".

Напомним, в Стамбуле задержан стрелок, в новогоднюю ночь атаковавший посетителей ночного клуба "Рейна". По данным турецкого информационного агентства "Ихляс", Машарипов был задержан в ходе спецоперации на территории одного из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт, где он скрывался в квартире у своего знакомого.

Также известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный как Абу Мухаммед Хорасан.

URL: http://www.vb.kg/353817
Теги:
Турция, Узбекистан, терроризм, теракт
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
17.01.2017, 15:50
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Ну наконец-то хоть один признался, что наши тут не при делах! А то достали уже! 

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Радик Давыдов
17.01.2017, 17:31
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опять пытались на наших навесить? да уж, в упорном идиотизме турецкой прессе не откажешь.

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