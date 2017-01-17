Идет работа по снижению процентных ставок для предпринимателей и фермеров

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об основных макроэкономических показателях, текущей ситуации на валютном рынке и в банковском секторе, а также принимаемых мерах по снижению уровня инфляции и обеспечению стабильности курса национальной валюты.

Также были обсуждены предварительные итоги исполнения Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в стране и планы на будущее.

Президент отметил, что Национальному банку совместно с правительством и коммерческими банками необходимо продолжить работу по снижению процентных ставок для предпринимателей и фермеров страны.

URL: http://www.vb.kg/353820
Теги:
Алмазбек Атамбаев, НБ КР
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Комментарии
Касым Молдобаев
17.01.2017, 17:45
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Пусть работают. Все-таки если мы хотим расширять сельхозпроизводство на рынок ЕАЭС, нужно обеспечить предпринимателей льготными кредитами.

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