Идет работа по снижению процентных ставок для предпринимателей и фермеров

Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об основных макроэкономических показателях, текущей ситуации на валютном рынке и в банковском секторе, а также принимаемых мерах по снижению уровня инфляции и обеспечению стабильности курса национальной валюты.

Также были обсуждены предварительные итоги исполнения Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в стране и планы на будущее.

Президент отметил, что Национальному банку совместно с правительством и коммерческими банками необходимо продолжить работу по снижению процентных ставок для предпринимателей и фермеров страны.