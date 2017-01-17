Кыргызская Божена Рынска продемонстрировала свое моральное уродство

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Виктория Куренева

Надеюсь, что теперь Таттыгуль Дооталиевой, если верить СМИ, аспирантке КГМА, которая цинично высказалась в соцсетях об авиакатастрофе лайнера Boeing 747, жизнь покажется адом.

Заранее прошу прощение за возможный грубый тон данной публикации. К сожалению, сдерживать эмоции невозможно. Как и невозможно поверить в то, что отдельные двуногие особи считают себя людьми.

Да, мы все разные: добрые – злые, хорошие – плохие, умные и глупые. Среди нас есть благотворители и мошенники, миротворцы и убийцы. Но есть среди живущих категория граждан, которые подпадают под емкое слово "мрази". И сейчас речь пойдет о двух из них. К большому сожалению, в том числе и о нашей соотечественнице.

Сегодня, 17 января, пользователи соцсетей выловили в комментариях к информации об авиакатастрофе, произошедшей в селе Дача-СУ, мнение доселе никому неизвестной аспирантки КГМА Таттыгуль Дооталиевой. Девушка явно перебрала с сарказмом, на который сама же и ссылается.

Сразу вопрос: эта, с позволения сказать, аспирантка, настолько цинична или тупа? Первое вряд ли. Уж слишком кособоко написан комментарий, а циники обычно красиво слагают слова в предложения. Выходит, автор некорректного высказывания, скорее, тупа. Тогда следующий вопрос: как Дооталиева может готовиться к научной деятельности? С таким-то низким уровнем сарказма!

Сразу вспомнилась похожая громкая история с участием известной скандальной российской блогерши Божены Рынска. Она написала пост, в котором крайне негативно высказалась о гибели пассажиров, среди которых были журналисты НТВ, в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Рынска отказалась объясниться за неописуемую радость гибели журналистов НТВ в крушении самолета Минобороны Ту-154. Позже она продолжила оскорблять память всех погибших.

Миллионная российская общественность встала на дыбы после гнусной выходки блогерши. Народ написал петицию на имя президента РФ с просьбой лишить ее гражданства и выдворить из страны. После этого блогерша уехала из России. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсетях.

Недавно Рынска посредством интернета призналась, что совсем не хочет возвращаться домой. Она уточнила, что на курорте чувствует себя отлично. Но вероятнее всего, что одиозная блогерша просто-напросто сбежала от проблем, которые начали преследовать ее после разгоревшегося скандала.

Необходимо уточнить, что Рынска может позволить себе такую роскошь, как долгосрочное проживание за границей. Она дама состоятельная. Интересно, что собирается делать аспирантка КГМА? Есть ли у нее средства для того, чтобы "лечь на дно", хотя бы в какой-нибудь стране СНГ, на то время, пока общественность не отойдет от эмоций. А между тем скандальная история с ее участием набирает ход.

За неудачный сарказм пользователи соцсетей просят чекистов вызвать Дооталиеву на допрос в ГКНБ. А депутат Улукбек Ормонов предлагает возбудить уголовное дело в отношении нее. Граждане, делать этого категорически не надо. Попробую объяснить почему.

Однако прежде хочется сказать вот о чем. Очевидно, что в последнее время горе сплачивает граждан Кыргызстана. Безусловно, это неправильно. Народ в отдельно взятой стране должен объединяться через другие события. Куда более позитивные, чем гибель наших девочек в московской типографии, граждан в российских ДТП или жителей села Дача-СУ при крушении самолета.

Между тем, вспомните, как мы плакали и переживали за сгоревших заживо девчонок. Многие граждане предлагали семьям погибших посильную помощь. Даже те, у кого особенно не было для этого средств. Да что говорить, вчерашняя трагедия воистину показала, что в Кыргызстане живут неравнодушные люди. Их много.

Менее чем за два дня кыргызстанцы собрали тонны теплых вещей и продуктов питания пострадавшим в крушении грузового самолета Боинг 747. В каждой из областей организованы пункты приема гуманитарной помощи. Один из них расположен на территории холдинга "Вечерний Бишкек".

Картина, которую сегодня пришлось наблюдать сотрудникам "ВБ" никого не смогла оставить равнодушным. С утра автомашины одна за другой сначала привозили гумпомощь к выделенному небольшому помещению, а потом… Потом образовался поток из желающих помочь пострадавшим. Администрации холдинга пришлось выделить для этих целей ангар, где складируется бумага для печатных СМИ.

Похоже, это только начало пожертвований в пользу пострадавших жителей села Дача-СУ. Что происходит в других точках сбора можно только догадываться. Однако нет сомнения в том, что и там теплые вещи и продукты уже некуда складывать.

Ну а теперь самое время вернуться к вопросу: почему не надо объявлять Таттыгуль Дооталиеву персоной нон грата. Все очень просто. Данная особа продемонстрировала свое моральное уродство. А значит, наказание должно быть аналогичным.

Вот господин депутат просит возбудить в отношении аспирантки уголовное дело. А смысл? Разве у нас судят за человеческую мораль? Или за скверный характер? Мировоззрение? Живем мы вроде как не в средневековье. В этом случае, как бы это пафосно ни звучало, рассудит Бог!

Кроме того, мы просто обязаны поблагодарить Таттыгуль Дооталиеву за то, что она поделилась с нами своими искренними саркастическими мыслями. Посмотрите, как нас они задели! Заставили еще больше объединиться и сделать выводы в отношении отдельных сограждан. Через такие показательные истории обычно общество очищается от людей из категории "мрази".

В связи с этим хочется пожелать всем моральным уродам почаще демонстрировать свой печальный природный недостаток. Вас в лицо знать надо, чтоб не ошибиться при выборе друзей.

К слову, СМИ сообщают, что мобильный телефон, с которого был отправлен саркастический комментарий к посту об авиатрагедии, Дооталиевой был утерян накануне. Отмазка так себе, на двоечку.

И последнее. Именно такие "красавицы", как автор неудачного изложения своих мыслей, делят страну на север и юг, и даже разжигают национальную рознь. Но это однозначно не тот случай. Граждане всех национальностей, живущие в КР, сегодня, как никогда, объединились вместе. И это говорит лишь о том, что Рынских и Дооталиевых в Кыргызстане ничтожно мало. А это не может не радовать.

URL: http://www.vb.kg/353835
Теги:
авиакатастрофа, социальные сети
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Комментарии
777
17.01.2017, 18:26

Она была "по уши"  влюблена в парня-южанина, готова была на всё ради него, НО как говорится то-ли "рылом не вышла", то ли еще что то. В общем парень женился на  девушке из своих южных....поэтому "детка" мстит в соцсетях 

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Кен
17.01.2017, 18:35

Между прочим южане просто не ждут ветра у моря и пытаются выжить. Элементарно просто выжить

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Народ
17.01.2017, 18:35

Позор родителям, вырастившим такого морального урода. Как можно держать в стенах такого учреждения как мединститут, подобных недолюдей.  дооталиева!!!!! Позор тебе и твоим родителям. Студентам мединститута надо бойкотировать такого препода.  Гнать ее поганой метлой. Тварь. Там же дети маленькие погибли. Они тебе что сделали.

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888
17.01.2017, 19:11

Ну тварюга сука, надо ее посадить наказать как положено!

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1
17.01.2017, 19:22

поедите на юг и сами увидите как они недолюбливают и оскорбляют других

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Барак уБАМа
17.01.2017, 19:33
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 13
Комментариев: 105

Не хочется высказываться подробно,просто надо лишить гражданство.

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Религиовед
17.01.2017, 19:35

Она кандидат наук.

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95
17.01.2017, 19:48

Это достоверная информация?? 777

Она была "по уши"  влюблена в парня-южанина, готова была на всё ради него, НО как говорится то-ли "рылом не вышла", то ли еще что то. В общем парень женился на  девушке из своих южных....поэтому "детка" мстит в соцсетях 

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Асан
17.01.2017, 19:55

Да эта учительница ещё в универе студентов делит на юг север и её сестра которая там же работает ещё хуже делит.

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Шапаева Венера
17.01.2017, 20:09

Как может преподаватель медик делить людей, раз она людей оценивает по их статусу значит и по здоровью делит людей. Не родители виноваты а она сама. Может быть она и попросит извинения но будет это уже не к чему, от такого позора надо избавиться.

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Критикан
17.01.2017, 20:13

И вообще все мы тут живём. Все люди. Какая на хер разница откуда приехали. Чмошница

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аида
17.01.2017, 20:13

браво вечерка супер статья об этой морально уродливой персоне!

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За нравственность
17.01.2017, 20:17

Над дисциплиной и воспитанием общества надо работать усиленно, поднимать нравственность путем убеждения, что мир не заканчивается границами их домов.

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Jyldyz Beshebaeva
17.01.2017, 20:35
Карма: +65
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 91
Минусов: 26
Комментариев: 225

Ректорат КГМА должен исключить ее с академии! Более того, нужно собрать подписи о лишении ее гражданства Кыргызстана! Глумление над горем всего кыргызского населения ( да что там нашего населения, казахи, русские разделяют нашу боль и в соцсетях выражают соболезнования) не должно остаться безнаказанным! "Чистка нации"! Надо очистить ее от нашего народа и выгнать из страны! Может быть Рынска ее приютит!

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Гражданин
17.01.2017, 20:56

люди давайте соберем подписи напишем президенту или правительству, пускай чиновники лишат его гражданство, нам такой человек если это можно человеком не нужен нашему обществу, от нее исходит угроза нашему народу и нации, пускай она к подпольным нацистам в германию едет, может они ее примут, у нас траур в стране, погибли невинные люди и маленькие дети, не дай бог такому горю ей, не важно какой нации или с какого региона, тут люди умирают, она моральный урод,она реальная тупая дура, от такой катастрофы никто не застрахован, любой человек мог так погибнуть, если будете собирать подписи о лишении гражданства оставьте ссылку здесь 

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Гражданин
17.01.2017, 20:57

неужели бывают такие люди с каменным сердцем

аида

браво вечерка супер статья об этой морально уродливой персоне!

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5677
17.01.2017, 21:07

Зарубить ей карьеру и запретить быть медиком....недостойна!!!

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Асылкерим
17.01.2017, 21:08

В этой катастрофе погиб мой одноклассник со своей семьей жена двое дочерей ! Остался его сын аяш бала в одиночестве за минуту потерявший всю свою семью ! И как ? Как бля эти особы уроды бля могут разсуждать его , его семью ??? Кто они такие бля кто им дал такое право ? Кто дал этим выродкам оскорблять кого то, кого нету уже в живых???

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Город
17.01.2017, 21:09

Девушка написала открыто то , что другие вслух не произносят, но думают как она. Детей жалко , родителей не выбирают.

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Ася
17.01.2017, 21:10

Я конечно не поддерживаю эту особу, она не права с моральной стороны и не патриотична. В такой трагедии для нашего народа,в место того чтобы выразить сочувствие и поддержать родственников погибших и самих пострадавших, выражается гнилым мнением. Но на счет возбуждения уголовного дела, по какой статье предлогают возбудить уд.? Или вообще как хотят привлечь её к ответственности, если в ст. 20 ч.5 п.4 в Конституции Кыргызской Республики указана, что неподлежит никакому ограничению право на свободу мысли и мнения?

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Gülnaz Jassar
17.01.2017, 21:12
Карма: 0
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Плюсов: 0
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Комментариев: 4

Несчастная она. Вот почему она злая как собака. Пусть скажет в лицо кому нибудь так п*здюлей получит. Она сама себе своим поганым языком испортила жизнь.

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нина горобец
17.01.2017, 21:22

любая смерть = это горе и злорадствовать пл этому поводу недостойно для порядочного человека независимо от национальности и вероисповедания, цинизм этой дамы просто убивает

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А В
17.01.2017, 21:32
Карма: 0
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Комментариев: 1

Трагедия жутчайшая, как представлю, глаза слезами наполняются, такое и врагу не пожелаешь. И это могло произойти с любым человеком. А еще страшно, что будущие медики делят людей на южных и северных, на своих и чужих. Такими темпами, не дай бог мне когда нибудь понадобится помощь врача, а мне скажут: ты русская, езжай в Россию лечиться! И то что я родилась в Кыргызстане, считаю эту землю своей родиной, а Россия для меня чужая страна, никого волновать не будет. Гнать ее надо из КГМА. Пусть лучше в ветеринары идет учиться.

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горожанка
17.01.2017, 21:41

Только моральные уроды и нравственные инвалиды могут злорадствовать по поводу чужого горя! Ужасно, что эта ТВАРЬ с ее нулевым коэффициентом ума и элементарной безграмотностью  считается представительницей нашей интеллигенции и Позорит вуз, в котором работает. МЫ ВСЕ вправе потребовать от ректората КГМА "очистить" от  нее НАШ общий город, в котором живут КЫРГЫЗСТАНЦЫ! То, что человек родился где-то и у кого-то - это не личная заслуга его, а просто Бог так распорядился. Я - не южанка,  мне до лампочки, где человек родился и какой он национальности. САМОЕ ГЛАВНОЕ - это ДУША у человека. Эта трагедия НАША ОБЩАЯ показала, что у нас побольше людей с ДУШОЙ, чем таких тварей как Дооталиева Таттыгуль (все на века запомнили имя этого недочеловека).      

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Карина Ергиева
17.01.2017, 21:44
Карма: -8
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Плюсов: 79
Минусов: 87
Комментариев: 560

Ну и врааач из нее.... Врачи они же адекватные люди они клятву дают. А такая сама убьет изза того что лицом человек не вышел. Своим высказыванием она показала свою недалекость и неадекватность,т.к. человек,которого не волнует эта трагедия мимо пройдет,человек,которого волнует это-поможет или пару слов бросит. Она что то высер написала какой то . ну дай Бог ей ума прежде всего. Человек не может быть красив,если он пустой...

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Карина Ергиева
17.01.2017, 21:44
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 87
Комментариев: 560

Ну и врааач из нее.... Врачи они же адекватные люди они клятву дают. А такая сама убьет изза того что лицом человек не вышел. Своим высказыванием она показала свою недалекость и неадекватность,т.к. человек,которого не волнует эта трагедия мимо пройдет,человек,которого волнует это-поможет или пару слов бросит. Она что то высер написала какой то . ну дай Бог ей ума прежде всего. Человек не может быть красив,если он пустой...

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