Кыргызская Божена Рынска продемонстрировала свое моральное уродство

Надеюсь, что теперь Таттыгуль Дооталиевой, если верить СМИ, аспирантке КГМА, которая цинично высказалась в соцсетях об авиакатастрофе лайнера Boeing 747, жизнь покажется адом.

Заранее прошу прощение за возможный грубый тон данной публикации. К сожалению, сдерживать эмоции невозможно. Как и невозможно поверить в то, что отдельные двуногие особи считают себя людьми.

Да, мы все разные: добрые – злые, хорошие – плохие, умные и глупые. Среди нас есть благотворители и мошенники, миротворцы и убийцы. Но есть среди живущих категория граждан, которые подпадают под емкое слово "мрази". И сейчас речь пойдет о двух из них. К большому сожалению, в том числе и о нашей соотечественнице.

Сегодня, 17 января, пользователи соцсетей выловили в комментариях к информации об авиакатастрофе, произошедшей в селе Дача-СУ, мнение доселе никому неизвестной аспирантки КГМА Таттыгуль Дооталиевой. Девушка явно перебрала с сарказмом, на который сама же и ссылается.

Сразу вопрос: эта, с позволения сказать, аспирантка, настолько цинична или тупа? Первое вряд ли. Уж слишком кособоко написан комментарий, а циники обычно красиво слагают слова в предложения. Выходит, автор некорректного высказывания, скорее, тупа. Тогда следующий вопрос: как Дооталиева может готовиться к научной деятельности? С таким-то низким уровнем сарказма!

Сразу вспомнилась похожая громкая история с участием известной скандальной российской блогерши Божены Рынска. Она написала пост, в котором крайне негативно высказалась о гибели пассажиров, среди которых были журналисты НТВ, в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Рынска отказалась объясниться за неописуемую радость гибели журналистов НТВ в крушении самолета Минобороны Ту-154. Позже она продолжила оскорблять память всех погибших.

Миллионная российская общественность встала на дыбы после гнусной выходки блогерши. Народ написал петицию на имя президента РФ с просьбой лишить ее гражданства и выдворить из страны. После этого блогерша уехала из России. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсетях.

Недавно Рынска посредством интернета призналась, что совсем не хочет возвращаться домой. Она уточнила, что на курорте чувствует себя отлично. Но вероятнее всего, что одиозная блогерша просто-напросто сбежала от проблем, которые начали преследовать ее после разгоревшегося скандала.

Необходимо уточнить, что Рынска может позволить себе такую роскошь, как долгосрочное проживание за границей. Она дама состоятельная. Интересно, что собирается делать аспирантка КГМА? Есть ли у нее средства для того, чтобы "лечь на дно", хотя бы в какой-нибудь стране СНГ, на то время, пока общественность не отойдет от эмоций. А между тем скандальная история с ее участием набирает ход.

За неудачный сарказм пользователи соцсетей просят чекистов вызвать Дооталиеву на допрос в ГКНБ. А депутат Улукбек Ормонов предлагает возбудить уголовное дело в отношении нее. Граждане, делать этого категорически не надо. Попробую объяснить почему.

Однако прежде хочется сказать вот о чем. Очевидно, что в последнее время горе сплачивает граждан Кыргызстана. Безусловно, это неправильно. Народ в отдельно взятой стране должен объединяться через другие события. Куда более позитивные, чем гибель наших девочек в московской типографии, граждан в российских ДТП или жителей села Дача-СУ при крушении самолета.

Между тем, вспомните, как мы плакали и переживали за сгоревших заживо девчонок. Многие граждане предлагали семьям погибших посильную помощь. Даже те, у кого особенно не было для этого средств. Да что говорить, вчерашняя трагедия воистину показала, что в Кыргызстане живут неравнодушные люди. Их много.

Менее чем за два дня кыргызстанцы собрали тонны теплых вещей и продуктов питания пострадавшим в крушении грузового самолета Боинг 747. В каждой из областей организованы пункты приема гуманитарной помощи. Один из них расположен на территории холдинга "Вечерний Бишкек".

Картина, которую сегодня пришлось наблюдать сотрудникам "ВБ" никого не смогла оставить равнодушным. С утра автомашины одна за другой сначала привозили гумпомощь к выделенному небольшому помещению, а потом… Потом образовался поток из желающих помочь пострадавшим. Администрации холдинга пришлось выделить для этих целей ангар, где складируется бумага для печатных СМИ.

Похоже, это только начало пожертвований в пользу пострадавших жителей села Дача-СУ. Что происходит в других точках сбора можно только догадываться. Однако нет сомнения в том, что и там теплые вещи и продукты уже некуда складывать.

Ну а теперь самое время вернуться к вопросу: почему не надо объявлять Таттыгуль Дооталиеву персоной нон грата. Все очень просто. Данная особа продемонстрировала свое моральное уродство. А значит, наказание должно быть аналогичным.

Вот господин депутат просит возбудить в отношении аспирантки уголовное дело. А смысл? Разве у нас судят за человеческую мораль? Или за скверный характер? Мировоззрение? Живем мы вроде как не в средневековье. В этом случае, как бы это пафосно ни звучало, рассудит Бог!

Кроме того, мы просто обязаны поблагодарить Таттыгуль Дооталиеву за то, что она поделилась с нами своими искренними саркастическими мыслями. Посмотрите, как нас они задели! Заставили еще больше объединиться и сделать выводы в отношении отдельных сограждан. Через такие показательные истории обычно общество очищается от людей из категории "мрази".

В связи с этим хочется пожелать всем моральным уродам почаще демонстрировать свой печальный природный недостаток. Вас в лицо знать надо, чтоб не ошибиться при выборе друзей.

К слову, СМИ сообщают, что мобильный телефон, с которого был отправлен саркастический комментарий к посту об авиатрагедии, Дооталиевой был утерян накануне. Отмазка так себе, на двоечку.

И последнее. Именно такие "красавицы", как автор неудачного изложения своих мыслей, делят страну на север и юг, и даже разжигают национальную рознь. Но это однозначно не тот случай. Граждане всех национальностей, живущие в КР, сегодня, как никогда, объединились вместе. И это говорит лишь о том, что Рынских и Дооталиевых в Кыргызстане ничтожно мало. А это не может не радовать.