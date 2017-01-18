Завтра Крещение. Где находятся проруби для купания

Уже завтра православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господне. Традиционно в этот день принято купаться в открытых водоемах и реках. В приходах Русской православной церкви пройдут торжественные службы с чином великого освящения воды по случаю великого праздника.

В этот день пройдет освящение воды с крестным ходом до ближайших водоемов. Близ Бишкека народные купания пройдут в трех населенных пунктах:

В селе Ленинском начало крестного хода в 12.00 от храма Рождества Пресвятой Богородицы до водоема.

В селе Воронцовка крестный ход начнется в 10.00 от храма Покрова Пресвятой Богородицы до реки.

В селе Новопокровка верующие пройдут крестным ходом в 11.00 от храма в честь иконы Божией Матери до ближайшего пруда.

Стоит отметить, прибегать к водным процедурам лучше на специализированных площадках.

В центральном храме столицы в Свято-Воскресенском соборе на проспекте Жибек-Жолу богослужение начнется уже сегодня в 23.30. Чин великого освящения воды пройдет в 00.30 на территории храма. А завтра в 8.00 состоится традиционное архиерейское богослужение в селе Сосновка.