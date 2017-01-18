Сегодня: расследование катастрофы, расплата за глумление, обыск в колонии

Под обломками тел больше нет. МЧС сообщило об окончании поиска тел погибших в результате крушения турецкого Боинга 747. В поселке Дача-СУ большой грузовой лайнер оставил после падения перепаханную полосу смерти. Из-под обломков самолета и развалин домов спасатели извлекли тела 34 погибших, почти половина из них дети. Найдены и опознаны тела 4 членов экипажа потерпевшего аварию Боинга.

Теперь начинается следующая фаза операции - разбор крупных обломков лайнера, которые нельзя было трогать до начала работы специалистов по катастрофам Межгосударственного авиационного комитета. Сегодня представители МАК приступили к исследованию места крушения и изучению фрагментов самолета. Известно, что расшифровка "черных ящиков" будет проходить в Москве.

Наказала сама себя. Преподавателя Медакадемии Дооталиеву уволили за саркастический комментарий в социальных сетях о жертвах крушения Боинга. Ее мнение в интернете вызвало гневную реакцию общественности. Депутаты требовали возбуждения уголовного дела, а общественность тут же сравнила ее с российским блогером Боженой Рынска, которая глумилась над погибшими в недавней авиакатастрофе ТУ-154 над Черном морем.

Дооталиеву-Рынску уволили из КГМА с формулировкой "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы". Также теперь оскандалившуюся даму вызвали в ГКНБ, где ей было вынесено официальное предостережение. Проверка публикаций Дооталиевой в сети fb выявила признаки призывов к межрегиональной и межнациональной вражде.

Американские инвестиции в энергетику Кыргызстана. Совсем недавно это казалось невозможным. За 25 лет дипломатических отношений, США не вкладывали деньги в совместные экономические проекты. Все деньги, выделяемые Госдепом, уходили на поддержку сети НПО, сейчас их в республике более 10 тысяч и их деятельность по отношению к собственному государству, к сожалению, в значительной мере деструктивна. Они занимаются всем, чем угодно, от гей-пропаганды до защиты сепаратистов, кроме того, что способно принести пользу.

Возможно, сегодня был заложен первый кирпичик в будущий энергетический проект, в котором примут участие инвесторы из США. Президент Атамбаев провел встречу с руководством компании General Electric. Глава государства был ознакомлен с деятельностью многоотраслевой компании, которая занимает лидирующие позиции в мире в сфере производства энергооборудования и осуществляет свою деятельность в 180 странах.

Президент Атамбаев обсудил с представителями General Electric перспективы сотрудничества в гидроэнергетике, предполагающие ввод в стране новых генерирующих мощностей, а также основные направления взаимодействия в области развития инфраструктуры и энергосистемы. Как сообщила пресс-служба главы государства: "Отмечено наличие конкретных перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества с учетом потенциала гидроэнергетики Кыргызстана и возобновляемых источников энергии, а также в свете реализации регионального энергетического проекта CASA-1000".

Кыргызстан и Иран обсуждают облегчение визового режима. Диалог проходит на уровне консульских служб и касается не только упрощения порядка и механизмов получения документов для взаимных поездок граждан, но и создания более благоприятных условий работы автоперевозчиков.

Как отметили в МИД Кыргызстана, дипломатические круги обеих стран сосредоточены на реализации договоренностей, достигнутых на переговорах на высшем уровне. Напомним, официальный визит президента Ирана Хасана Роухани в Бишкек состоялся в декабре 2016 года.

Ножи, заточки, героин. Сотрудниками ГСИН проведен обыск в исправительной колонии № 8 в селе Петровка. Перед операцией для пресечения возможных побегов периметр зоны оцепили и развернули блокпосты.

На территории колонии при обысках были предприняты повышенные меры безопасности. При проверке бараков и других объектов в укромных местах и тайниках были обнаружены ножи, заточки и 58 сотовых телефонов различных моделей. Изъят раствор со специфическим запахом ангидрида уксусной кислоты, похожий на героин. Более того, были обнаружены три грузовые автомашины с мебелью.

Собранные материалы и вещественные доказательства передали в следственный отдел ГСИН. Теперь будут разбираться, каким путем и с чьей помощью все это добро оказалось за колючей проволокой.

Морозные ночи, но днем будет теплее. Гидрометцентр Кыргызстана распространил прогноз погоды до 21 января. И по данным синоптиков, ближайшие три дня в дневные часы воздух в Бишкеке будет прогреваться до +5...+8 градусов. По ночам морозно, но уже не так - до -5.

Завтра, 19 января, в Чуйской и Джалал-Абадской областях местами возможен слабый снег, в других регионах осадков не ожидается. Днем, за исключением высокогорных районов и Нарынской области, столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки - до +5 градусов.