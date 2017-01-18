Правительство подвело промежуточные итоги интеграции в ЕАЭС

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Руслан Изреков

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 января, провел рабочее совещание, на котором обсуждены планы и задачи дальнейшей интеграции в Евразийский экономический союз, а также подведены промежуточные итоги работы в этом направлении.

"Несмотря на влияние неблагоприятных факторов и тенденций в мировой экономике Правительству удалось многое сделать для адаптации страны к новым условиям евразийской интеграции. Тем не менее, в общественности обсуждают вопросы и проблемы, нам надо учесть замечания и продолжить работу по улучшению условий участия страны в ЕАЭС", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, напомнив, что Кыргызстан присоединился к интеграционному объединению на выгодных для страны условиях.

Члены Правительства проинформировали об основных итогах участия страны в ЕАЭС по линии своих ведомств.

Так, с момента присоединения Кыргызстана к интеграционному объединению проведены необходимые мероприятия по оснащению таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий необходимым оборудованием. Переоборудованы четыре пунктов пропуска "Манас", "Ош", "Торугарт", "Иркештам" и семь ветеринарно-контрольных пропускных пунктов. Дополнительно за счет средств госбюджета проводится работа по строительству и оснащению 8 пунктов пропуска.

На кыргызско-казахстанском участке государственной границы снят фитосанитарный контроль и отменен карантинный фитосанитарный контроль.

30 аккредитованных лабораторий КР и 9 органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС, которые выдают документы и равно признаются на территории всего Союза.

Также 19 кыргызских предприятий животноводческой продукции включены в реестр ЕАЭС, которые могут осуществлять производство и поставку на территорию государств-членов ЕАЭС. С февраля 2016 года снято таможенное сопровождение кыргызских перевозчиков по территории Казахстана.

Также было отмечено о создании благоприятных условий пребывания и деятельности трудовым мигрантам в плане упрощенной процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий жизни для трудовых мигрантов и их семей.

Между Кыргызстаном и Казахстаном было подписано Соглашение о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики. Соглашение предусматривает оказание Казахстаном технической помощи на сумму 100 млн. долл. США на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия. Вопрос унифицированного железнодорожного тарифа уже решен.

Также был подписан Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

"Государственным органам, которые формируют политику в той или иной области необходимо быть более инициативными. Нам необходимо извлекать максимум выгоды от интеграции, для того чтобы население страны видело положительные стороны от участия в ЕАЭС. Вам нужно более активно координировать процесс интеграции ЕАЭС, вести работу с населением и бизнесом", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, и дал ряд поручений по вопросам дальнейшей интеграции страны в ЕАЭС. В заключение Глава Правительства подчеркнул, что ЕАЭС является не отдельным сектором экономики, а целой экономической политикой, которая касается всех министерств и ведомств страны.

URL: http://www.vb.kg/353910
Теги:
правительство, ЕАЭС, Сооронбай Жээнбеков
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