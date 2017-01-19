Комиссия подсчитает предварительный ущерб от авиакатастрофы к 23 января

Предварительный ущерб от авиакатастрофы подсчитают к 23 января. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, в настоящий момент созданная комиссия по подсчету ущерба работает на месте.

"Не все так просто. Комиссии по установлению ущерба мы дали время до понедельника. Первые расчеты будут к 19 января", - сказал Боронов.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что ущерб, нанесенный некоторым домам, приходится устанавливать со слов соседей.

"Есть дома, которые полностью снесены, а хозяева погибли. По рассказам соседей мы устанавливаем, из какого материала был построен тот или иной дом, что было внутри, какие были хозяйственные постройки. Есть строения, где дома не были зарегистрированы в ГРС, они застроены без соответствующих документов", - отметил Абулгазиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.