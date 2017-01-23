Иссыккульцы недовольны ходом работ на трассе Балыкчы - Корумду

Жители села Кара-Ой Иссык-Кульской области недовольны ходом строительства дороги Балыкчы - Корумду. Об этом сегодня, 23 января, во время пресс-конференции заявила жительница села Рая Хинцинская.

По ее словам, на участке дороги в селе Кара-Ой после разрушения старой дороги не построили тротуары и прекратили полив, из-за чего в селе постоянно держится облако пыли.

"С марта 2016 начали делать дороги, сейчас там невыносимо. Поломали дорогу, тротуар не построили, детям никак не пройти в школу. Сезон в прошлом году сорвали... Надеемся, что в этом году успеют. Мы живем за счет турсезона, в прошлом году его не было и мы выбросили много фруктов", - пожаловалась Хинцинская.

Она отметила, что если строительство дороги не будет завершено к предстоящему туристическому сезону, то местные жители останутся без дохода уже второй год и тогда они вынуждены будут перекрыть дорогу.

По данным Министерства транспорта и дорог, по состоянию на декабрь подрядчик завершил лишь 19,3% работ с 0-го по 104-й километр автотрассы.