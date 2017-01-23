Иссыккульцы недовольны ходом работ на трассе Балыкчы - Корумду

150  0
Айдана Абдуваитова

Жители села Кара-Ой Иссык-Кульской области недовольны ходом строительства дороги Балыкчы - Корумду. Об этом сегодня, 23 января, во время пресс-конференции заявила жительница села Рая Хинцинская.

По ее словам, на участке дороги в селе Кара-Ой после разрушения старой дороги не построили тротуары и прекратили полив, из-за чего в селе постоянно держится облако пыли.

"С марта 2016 начали делать дороги, сейчас там невыносимо. Поломали дорогу, тротуар не построили, детям никак не пройти в школу. Сезон в прошлом году сорвали... Надеемся, что в этом году успеют. Мы живем за счет турсезона, в прошлом году его не было и мы выбросили много фруктов", - пожаловалась Хинцинская.

Она отметила, что если строительство дороги не будет завершено к предстоящему туристическому сезону, то местные жители останутся без дохода уже второй год и тогда они вынуждены будут перекрыть дорогу.

По данным Министерства транспорта и дорог, по состоянию на декабрь подрядчик завершил лишь 19,3% работ с 0-го по 104-й километр автотрассы.

URL: http://www.vb.kg/354146
Теги:
Иссык-Кульская область
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  