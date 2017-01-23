Хэппи энд. Азиз Мурадилаев больше не нуждается в пересадке печени

Актер Азиз Мурадилаев больше не нуждается в трансплантации печени, и остатки средств он передаст другим тяжелобольным. Об этом сегодня, 23 января, сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

По ее словам, вторая операция актера по лигированию вен в Турции прошла успешно.

"Шесть дней назад в турецкой клинике "Мемориал" актеру Азизу Мурадилаеву провели вторую операцию по лигированию вен. Профессор-гепатолог Корай Аджарлы озвучил заключение: "Печень Азиза начала интенсивно функционировать и восстанавливаться даже при диагнозе "цирроз печени 4-й степени". Принято решение об отмене трансплантации", - сообщила Молдокматова.

Часть средств от пожертвований, которые остались после операций, актер намерен передать другим кыргызстанцам, которые нуждаются в срочном лечении. $6 тысяч будут переданы Нурдану Мамбетову, страдающему ревматоидным артритом, для лечения в клинике Урумчи; $4 тысячи будут переданы Урмату Болокбаеву, у которого обнаружена опухоль Клацкина.

Напомним, в 2009 году Мурадилаеву поставили диагноз "цирроз печени" и к 2016 году болезнь прогрессировала, из-за чего он нуждался в срочной операции по пересадке печени. Первая стадия лечения - лигирование варикозных вен пищевода - успешно прошла в московской клинике.

Коллеги и близкие актера проводили различные акции по сбору средств на операцию, депутаты парламента и аппарат правительства также оказали материальную помощь, президент Алмазбек Атамбаев сделал два пожертвования - по 500 тыс. и 414 тыс. сомов. Часть собранных средств была потрачена на несколько этапов лечения актера.